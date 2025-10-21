NVIDIA ACE integra il modello open source Qwen3 per NPC dinamici nei videogiochi

NVIDIA continua a spingere l'evoluzione dell'intelligenza artificiale applicata al gaming con un importante aggiornamento di ACE (Avatar Cloud Engine), la piattaforma dedicata alla creazione di personaggi digitali credibili e interattivi . L'azienda ha annunciato l'integrazione del modello open source Qwen3-8B, un Small Language Model (SLM) progettato per funzionare direttamente on-device e offrire NPC capaci di reagire in tempo reale alle azioni dei giocatori.

Qwen3-8B e l’AI in tempo reale per NPC più naturali

Disponibile come plugin SDK IGI (In-Game Inferencing), Qwen3-8B semplifica l'integrazione dei modelli linguistici nei motori di gioco e ottimizza il bilanciamento tra inferenza AI e rendering grafico. Il risultato è una nuova generazione di personaggi in grado di ragionare su eventi non scriptati, rispondere in modo dinamico ai comandi del giocatore e adattarsi al contesto narrativo. Il plugin include inoltre il supporto per CUDA in Graphics su backend Vulkan, garantendo prestazioni superiori quando AI e grafica girano simultaneamente.

In parallelo, NVIDIA ha aggiornato Magpie TTS Flow, il modello sperimentale di text-to-speech per voce dinamica in tempo reale. Il nuovo plugin introduce supporto multilingue, permettendo di testare voci in inglese, spagnolo e tedesco direttamente in pipeline di sviluppo end-to-end. L'SDK IGI è stato inoltre arricchito con MultiLORA adapters per il fine-tuning rapido dei modelli e un nuovo esempio pratico che mostra come implementare la function calling nei modelli linguistici preferiti dagli sviluppatori. Tutte le novità sono già disponibili per il download sul portale dedicato agli sviluppatori NVIDIA.