NVIDIA GeForce RTX 3060 potrebbe tornare sul mercato, per far fronte alla crisi delle nuove GPU

Si tratterebbe di una scelta alquanto anacronistica, considerando che si tratta di una scheda video appartenente addirittura a due generazioni fa tra i prodotti di NVIDIA, ma ci troviamo di fronte a una situazione alquanto complicata e non sono esclusi metodi poco convenzionali.

La cosa non è ancora ufficiale ma deriva da una segnalazione dell'insider Hongxing2020, utente X che è considerato generalmente affidabile per quanto riguarda in particolare le informazioni relative alla catena di produzione e distribuzione di NVIDIA, dunque prendiamo in considerazione questa informazione in attesa di eventuali riscontri.

Una scheda ancora molto utilizzata

Secondo quanto riferito, NVIDIA GeForce RTX 3060 dovrebbe tornare sul mercato nel primo trimestre del 2026, in base a quanto riferito dall'insider, ma non è chiaro in quale variante, se con memoria VRAM da 12 o 8 GB, cosa che potrebbe risultare determinante.



Le nuove GPU della serie RTX 5000 utilizzano le memorie di tipo GDDR7, che risultano essere più complicate da produrre al momento e sono arrivate a costare cifre notevoli, portando a difficoltà nella reperibilità in particolare per il modello RTX 5060 (e addirittura alla possibile rimozione dell'RTX 5060 Ti), considerando che dovrebbe trattarsi dell'entry level più acquistata dal pubblico.

Per far fronte alla richiesta di GPU a prezzo più basso, NVIDIA starebbe dunque progettando un rilancio di RTX 3060, sebbene sia da vedere eventualmente a quale prezzo abbia intenzione di proporle sul mercato, visto che per essere appetibili dovrebbero mantenere un costo alquanto basso.

Resta inoltre da capire se sia destinato a tornare il modello con VRAM da 12 GB (a 192-bit) o quello da 8 GB (a 128-bit), con il primo dei due che è stato decisamente più apprezzato del secondo e sarebbe probabilmente più in linea con le attuali specifiche richieste dai giochi moderni.

D'altra parte, l'RTX 3060 risulta essere ancora la scheda video più utilizzata dagli utenti su Steam, a dimostrazione del successo riscontrato da questo modello, peraltro con il maggiore incremento nell'utilizzo registrato proprio nel recente sondaggio hardware di dicembre 2025, cosa che fa capire come tale GPU sia ancora acquistata regolarmente dal pubblico.