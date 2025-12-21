RTX 5060 Ti 16 GB a rischio stop: anche NVIDIA frenata dai costi della memorie

Nuove indiscrezioni indicano che NVIDIA starebbe valutando una decisione drastica per la GeForce RTX 5060 Ti da 16 GB, una delle schede grafiche di fascia media più interessanti per rapporto prezzo/prestazioni.

L'aumento dei costi della memoria video, in particolare dei moduli GDDR7, starebbe infatti mettendo sotto pressione l'intera strategia produttiva della serie RTX 50, spingendo l'azienda a riconsiderare priorità e volumi di produzione. Secondo le informazioni emerse, non sarebbe la prima volta che si parla di una riduzione dell'offerta della RTX 5060 Ti 16 GB.