La crisi delle RAM colpisce anche NVIDIA: prevista una riduzione della produzione delle RTX 50

Secondo recenti indiscrezioni provenienti dai forum cinesi Board Channel, NVIDIA starebbe pianificando una drastica riduzione della produzione delle sue attuali GPU della serie RTX 50. La causa principale di questa decisione non risiede in una mancanza di domanda, bensì in una crisi strutturale legata alla scarsità di memorie DRAM e GDDR7 che sta colpendo l'intera filiera globale.

NVIDIA sembra intenzionata a dare priorità alla stabilità della propria catena di approvvigionamento rispetto ai volumi di vendita. Tuttavia, per farlo, si vedrà costretta a tagliare l'offerta: si stima che le forniture di GPU basate sull'architettura Blackwell potrebbero subire una contrazione del 40% entro il primo trimestre del 2026.