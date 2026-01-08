AGON by AOC porta NVIDIA G-SYNC Pulsar negli esports con il nuovo AGON PRO AG276QSG2

AGON by AOC rinnova al CES 2026 la collaborazione con NVIDIA puntando dritto al cuore del gaming competitivo: l'AGON PRO AG276QSG2 è un monitor da 27 pollici progettato per chi vive di aim, tracking e reattività, e porta nella linea esports del brand la tecnologia NVIDIA G-SYNC Pulsar . L'idea è trasformare le innovazioni "da scheda tecnica" in vantaggi concreti in partita, soprattutto quando la velocità diventa il vero discrimine tra una giocata pulita e un frame perso nel caos.

G-SYNC Pulsar: più chiarezza del movimento senza rinunciare alla fluidità

Il fulcro del nuovo AG276QSG2 è G-SYNC Pulsar, che combina strobing della retroilluminazione a frequenza variabile e G-SYNC Variable Refresh Rate. In pratica, non vi costringe a scegliere tra motion clarity e immagini fluide: l'obiettivo è ottenere entrambe contemporaneamente, con una chiarezza del movimento fino a 4 volte superiore rispetto a soluzioni tradizionali. Il risultato, nell'uso competitivo, è un'immagine più leggibile quando tutto si muove troppo in fretta: bersagli più "puliti" in movimento, tracking più semplice e una maggiore consistenza nelle situazioni ad alta intensità.

Accanto a Pulsar, AOC integra NVIDIA G-SYNC Ambient Adaptive, con sensore di luce che regola dinamicamente luminosità e temperatura colore in base all'ambiente: un modo per mantenere la resa più costante possibile tra giorno e notte o in stanze con illuminazione variabile. Sul fronte HDR, l'AG276QSG2 supporta G-SYNC HDR con calibrazione del colore e regolazione automatica della luminosità HDR in funzione dell'ambiente, promettendo coerenza sia in Windows sia nei giochi, senza dover rimettere mano alle impostazioni ogni volta.