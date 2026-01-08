Warner Bros. Discovery rifiuta pubblicamente la proposta di Paramount, cosiderata inedeguata e rischiosa

Il consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery ha nuovamente bloccato il tentativo di acquisizione di Paramount, definendolo "inedeguato" e un "rischio" per la compagnia a causa del fatto che si affida a una "quantità straordinaria di debito incrementale".

I dettagli della proposta di Paramount per Warner Bros. Discovery

Secondo quanto dichiarato dal consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery, Paramount sarebbe stata costretta ad addossarsi oltre 50 miliardi di dollari di debito per acquistare la ben più grande Warner Bros. Tale debito rappresenterebbe un "rischio significativamente maggiore per WBD e i suoi azionisti" rispetto all'accettazione dell'offerta di Netflix per l'azienda, che Warner Bros. ha già affermato in passato di preferire.

Paramount è anche l'editore della serie TV di Halo

L'offerta di Paramount era di 30 dollari per azione di Warner Bros. Discovery, superiore ai 27,75 dollari proposti da Netflix. La proposta di Paramount però era per l'interezza di WBD, mentre Netflix non comprerebbe i canali televisivi di Warner Bros, come CNN e TNT Sports.

Sebbene l'offerta di Paramount sia stata rifiutata pubblicamente, ora Paramount ha ancora la possibilità di rivolgersi direttamente agli azionisti di Warner Bros. Discovery e costringerli a votare. In alternativa, potrebbe aumentare ulteriormente la propria offerta, portandola oltre i 30 dollari per azione. Infine, potrebbe ritirare del tutto l'offerta e ammettere la sconfitta.

Tutto questo arriva dopo che Warner Bros. Discovery ha detto agli azionisti di rifiutare la proposta di Paramount e di scegliere Netflix.