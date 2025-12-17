Warner Bros. Discovery dice agli azionisti di rifiutare la proposta di Paramount e di scegliere Netflix

Warner Bros. Discovery, come ricorderete, è in vendita e Netflix ha fatto una ottima proposta, superata però poco dopo da quella di Paramount Skydance. Pare però che i 108,4 miliardi di dollari proposti da quest'ultima compagnia non interessino poi così tanto la dirigenza della compagnia, che ha invitato gli azionisti ad approvare la proposta di Netflix.
L'informazione proviene dal sito di Warner Bros.
I commenti di Warner Bros. Discovery e Netflix
Il Consiglio di Amministrazione di Warner Bros. ha deciso che l'offerta di Paramount "non è nell'interesse della WBD e dei suoi azionisti e non soddisfa i criteri di una 'Proposta Superiore' secondo i termini dell'accordo di fusione della WBD con Netflix annunciato il 5 dicembre 2025". Inoltre, precisa che le garanzie offerte da Paramount Skydance non sono pari a quelle di Netflix.
Netflix, come prevedibile, ha accolto con favore la decisione. "Il consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery ha ribadito che l'accordo di fusione di Netflix è superiore e che la nostra acquisizione è nel migliore interesse degli azionisti", ha dichiarato Ted Sarandos, co-CEO di Netflix.
"Si è trattato di un processo competitivo che ha portato al miglior risultato possibile per i consumatori, i creatori, gli azionisti e l'industria dell'intrattenimento in generale. Netflix e Warner Bros. sono complementari e siamo entusiasti di unire le nostre forze con la loro divisione cinematografica, lo studio televisivo di livello mondiale e l'iconico marchio HBO, che continuerà a concentrarsi sulla televisione di prestigio. Siamo inoltre pienamente impegnati a distribuire i film della Warner Bros. nelle sale cinematografiche, con una finestra tradizionale, in modo che il pubblico di tutto il mondo possa goderseli sul grande schermo".
Ricordiamo poi che Netflix non ha attribuito valore alla divisione gaming di Warner Bros., anche se la considera una possibilità.