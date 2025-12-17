Questo nuovo smartphone potrebbe essere dotato di Snapdragon 8 Elite Gen 5 e batteria da 10.000 mAh

Stando alle ultime indiscrezioni, i futuri HONOR della serie Win saranno dotati sia di processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 che di una batteria con capacità da 10.000 mAh. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite, ma caratteristiche simili sono decisamente interessanti. La serie HONOR Win sostituirà la famiglia di dispositivi GT, con i primi due modelli chiamati HONOR Win e Win RT. Vediamo meglio i dettagli.
Le caratteristiche dei modelli HONOR Win
Le informazioni sono state riportate dal leaker Digital Chat Station. A quanto pare, l'HONOR Win monterà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria da 10.000 mAh con ricarica da 80 W. La versione Win RT dovrebbe offrire il chip Snapdragon 8 Elite dello scorso anno e una batteria sempre da 10.000 mAh. Rispetto ad altri smartphone come il OnePlus 15, con batteria da circa 7.300 mAh, e lo Xiaomi 17 Pro Max da 7.500 mAh, il nuovo modello promette maggiore autonomia.
Inoltre, secondo il leaker i nuovi smartphone dovrebbero essere dotati anche di ventole di raffreddamento attive, per consentire prestazioni migliori anche durante lunghe sessioni di gioco. Dalle immagini è infatti possibile vedere il marchio "Ultra Fan" sul retro. In ogni caso, i nuovi smartphone dovrebbero debuttare in Cina il 26 dicembre. Vi aggiorneremo in caso di disponibilità anche nei mercati globali.
Altre novità
Nel frattempo, ricordiamo che HONOR ha presentato ufficialmente anche MagicOS 10, versione basata su Android 16. Tra le principali novità troviamo una maggiore fluidità del sistema grazie alle ottimizzazioni al motore di render Turbo X, un nuovo design dell'interfaccia utente, nuove funzioni IA come la chiamata con supporto alla traduzione, nonché miglioramenti all'app Fotocamera e alla connettività multi-piattaforma con iPhone e computer Mac.