Questo nuovo smartphone potrebbe essere dotato di Snapdragon 8 Elite Gen 5 e batteria da 10.000 mAh

La nuova serie HONOR potrebbe introdurre lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e batterie da 10.000 mAh, per autonomia e prestazioni top.

Stando alle ultime indiscrezioni, i futuri HONOR della serie Win saranno dotati sia di processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 che di una batteria con capacità da 10.000 mAh. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite, ma caratteristiche simili sono decisamente interessanti. La serie HONOR Win sostituirà la famiglia di dispositivi GT, con i primi due modelli chiamati HONOR Win e Win RT. Vediamo meglio i dettagli.

Le caratteristiche dei modelli HONOR Win Le informazioni sono state riportate dal leaker Digital Chat Station. A quanto pare, l'HONOR Win monterà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria da 10.000 mAh con ricarica da 80 W. La versione Win RT dovrebbe offrire il chip Snapdragon 8 Elite dello scorso anno e una batteria sempre da 10.000 mAh. Rispetto ad altri smartphone come il OnePlus 15, con batteria da circa 7.300 mAh, e lo Xiaomi 17 Pro Max da 7.500 mAh, il nuovo modello promette maggiore autonomia. HONOR Win RT Inoltre, secondo il leaker i nuovi smartphone dovrebbero essere dotati anche di ventole di raffreddamento attive, per consentire prestazioni migliori anche durante lunghe sessioni di gioco. Dalle immagini è infatti possibile vedere il marchio "Ultra Fan" sul retro. In ogni caso, i nuovi smartphone dovrebbero debuttare in Cina il 26 dicembre. Vi aggiorneremo in caso di disponibilità anche nei mercati globali. Aggiornamenti automatici per i giochi mobile: HONOR realizza il sogno dei giocatori Android