MSI presenta i nuovi laptop da gaming e una nuova edizione di Claw 8 AI+

Dopo aver presentato periferiche e monitor , MSI ha messo in mostra la lineup di laptop che arriverà sul mercato nel corso del 2026, introducendo soluzioni pensate per il gaming e per il segmento business, che fanno leva sui processori Intel Core Ultra Series 3 e sulle GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50. L'azienda taiwanese ha inoltre razionalizzato il proprio catalogo, ottimizzando le famiglie e riducendo il numero di modelli. Non manca infine un'edizione speciale di MSI Claw 8 AI+. Scopriamo insieme tutte le novità del CES 2026 targato MSI.

Prestige 14 e 16, anche Flip, e Prestige 13 AI+

Iniziamo dai prodotti orientati al business e al lavoro in generale. La famiglia Prestige è stata completamente riprogettata. I nuovi Prestige 14 e 16 adottano chassis in alluminio più sottili e arrotondati, con pesi che scendono rispettivamente a 1,32 kg e 1,59 kg. La piattaforma è basata su Intel Core Ultra Series 3 con grafica integrata Intel Arc B390 e su una batteria da 81 Wh capace, secondo MSI, di superare le 30 ore di riproduzione video. Il raffreddamento a camera di vapore con doppia ventola mantiene la rumorosità sotto i 30 dBA.

I nuovi Prestige 14 e 16 adottano chassis in alluminio più sottili e arrotondati, con un peso ulteriormente ridotto

Le varianti Flip aggiungono il form factor 2 in 1 con display touch OLED e il supporto alla MSI Nano Pen, dotata di ricarica ultra rapida e integrazione con Copilot. Completa la gamma il Prestige 13 AI+, che con 899 grammi si propone come uno dei notebook da 13" più leggeri in assoluto, mantenendo caratteristiche di sicurezza e prestazioni di livello business.