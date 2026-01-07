MSI presenta i nuovi laptop da gaming e una nuova edizione di Claw 8 AI+

Dopo aver presentato periferiche e monitor, MSI ha messo in mostra la lineup di laptop che arriverà sul mercato nel corso del 2026, introducendo soluzioni pensate per il gaming e per il segmento business, che fanno leva sui processori Intel Core Ultra Series 3 e sulle GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50.
L'azienda taiwanese ha inoltre razionalizzato il proprio catalogo, ottimizzando le famiglie e riducendo il numero di modelli. Non manca infine un'edizione speciale di MSI Claw 8 AI+. Scopriamo insieme tutte le novità del CES 2026 targato MSI.
Prestige 14 e 16, anche Flip, e Prestige 13 AI+
Iniziamo dai prodotti orientati al business e al lavoro in generale. La famiglia Prestige è stata completamente riprogettata. I nuovi Prestige 14 e 16 adottano chassis in alluminio più sottili e arrotondati, con pesi che scendono rispettivamente a 1,32 kg e 1,59 kg. La piattaforma è basata su Intel Core Ultra Series 3 con grafica integrata Intel Arc B390 e su una batteria da 81 Wh capace, secondo MSI, di superare le 30 ore di riproduzione video. Il raffreddamento a camera di vapore con doppia ventola mantiene la rumorosità sotto i 30 dBA.
Le varianti Flip aggiungono il form factor 2 in 1 con display touch OLED e il supporto alla MSI Nano Pen, dotata di ricarica ultra rapida e integrazione con Copilot. Completa la gamma il Prestige 13 AI+, che con 899 grammi si propone come uno dei notebook da 13" più leggeri in assoluto, mantenendo caratteristiche di sicurezza e prestazioni di livello business.
Modern 14S e 16S
La serie Modern S aggiorna il design con un uso più esteso del metallo e profili più sottili, puntando su un posizionamento più accessibile. I Modern 14S e 16S utilizzano processori Intel Core Ultra Series 3, memoria DDR5 su due slot e una dotazione di porte particolarmente completa, che include LAN RJ-45 e lettore microSD.
Lo spessore minimo di 11,1 mm e pesi a partire da circa 1,3 kg ne fanno soluzioni orientate alla mobilità quotidiana.
Raider 16 Max HX e Raider 16 HX
Sul fronte del gaming, la nuova serie Raider alza ulteriormente l'asticella delle prestazioni. Il Raider 16 Max HX è il primo laptop gaming MSI capace di erogare fino a 300 W complessivi, con 175 W dedicati alla GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 o 5080 e 125 W al processore Intel Core Ultra 200HX. Il sistema di raffreddamento Cooler Boost Trinity con tre ventole e sei pipe è progettato per sostenere questi carichi in modo continuativo.
Il display OLED QHD+ a 240 Hz e il supporto a SSD PCIe Gen5 completano una piattaforma pensata per il gaming e la creazione di contenuti di fascia estrema.
Stealth 16 AI+
Il "compatto" del dragone taiwanese torna con uno spessore di 16,6 mm e un peso inferiore ai 2 kg. Stealth 16 AI+ punta tutto sull'equilibrio tra portabilità e potenza.
Il nuovo sistema termico consente fino a 20 W in più alla GPU RTX serie 50 rispetto alla generazione precedente, mentre la batteria da 90 Wh aiuta nelle sessioni di lavoro e di gioco prolungate. Non manca una dotazione di porte completa, con Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e LAN RJ-45.
Crosshair 16 Max HX e 16 HX
La gamma Crosshair adotta processori Intel Core Ultra 200HX e GPU RTX serie 50, con una potenza totale di sistema che arriva a 200 W. Il design resta aggressivo, affiancato da un nuovo layout I/O con molte porte posteriori e da display OLED QHD+ fino a 165 Hz. La tastiera RGB a 24 zone rafforza l'identità gaming della serie.
Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition
MSI amplia infine la linea handheld con Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition, una variante estetica caratterizzata da una finitura blu ghiaccio.
L'hardware resta invariato, con processore Intel Core Ultra 200V, grafica Arc Xe2, display da 8" FHD+ a 120 Hz e batteria da 80 Wh, confermando il posizionamento del dispositivo come soluzione portatile ad alte prestazioni.
Disponibilità
I nuovi laptop Prestige saranno disponibili a partire dalla fine di gennaio 2026, con preordini già aperti su canali selezionati. Per le altre linee, MSI fornirà dettagli su prezzi e disponibilità nelle prossime settimane.