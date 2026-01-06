MSI al CES 2026: tutte le novità per quanto riguarda la nuova gamma di monitor da gaming e business

L'ecosistema hardware di MSI presentato per il CES 2026 delinea una visione ambiziosa, incentrata sul tema "Innovate Beyond" e sull'integrazione pervasiva dell'intelligenza artificiale in ogni segmento di mercato. Le novità si articolano attraverso soluzioni gaming d'avanguardia e sistemi commerciali progettati per la massima produttività. Il segmento dei display è dominato dall'introduzione della quinta generazione della tecnologia QD-OLED e da soluzioni Mini-LED che ridefiniscono gli standard di risoluzione e velocità. Al contempo i sistemi desktop MSI per il 2026 sono suddivisi tra macchine da gioco potenziate dall'IA e soluzioni commerciali compatte e intelligenti.

Soluzioni gaming dei monitor MSI dal CES 2026 Il punto di riferimento tecnologico per il 2026 è il MEG X, presentato come il primo monitor gaming al mondo dotato di risoluzione 5K Mini-LED Dual Mode. Questo dispositivo è progettato per gli utenti più esigenti (Enthusiast Gaming), offrendo una precisione visiva estrema unita alla versatilità operativa. Tecnologia QD-OLED di quinta generazione La linea MPG si arricchisce di modelli basati sulla tecnologia QD-OLED di quinta generazione, tra cui spiccano l'MPG 341CQR QD-OLED X36 e l'MPG 271KRAW16. Questi monitor puntano su un contrasto infinito e tempi di risposta istantanei, caratteristiche intrinseche dei pannelli OLED evoluti. Completa l'offerta gaming il MAG 271KPD7, dedicato a una platea di giocatori che cerca affidabilità e prestazioni solide.

Soluzioni orientate al mercato "commerciale" dei monitor MSI dal CES 2026 Per il mercato business, MSI introduce la serie PRO MAX e la tecnologia Color Sync (Sync Your Colors). Quest'ultima è una caratteristica chiave che permette di allineare perfettamente i colori dei dispositivi collegati con quelli visualizzati sul monitor, garantendo che ciò che l'utente vede sullo schermo sia cromaticamente identico all'originale, un aspetto fondamentale per professionisti della grafica e creativi. MSI PRO MAX I modelli di punta in quest'area includono il PRO MAX 271QPHW E14 e il PRO MAX 271UPXW12G. La gamma è completata dal monitor PRO 273L E14, pensato per l'efficienza quotidiana in ambiti SMB (piccole e medie imprese) ed Education.