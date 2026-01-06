ASUS al CES 2026: tanti nuovi prodotti che ruotano intorno all'intelligenza artificiale

Dopo aver presentato le novità gaming di ROG, il CES 2026 di ASUS è proseguito con gli annunci legati al segmento consumer, con soluzioni dedicate ai professionisti e ai creativi. L'azienda taiwanese ha messo in mostra le nuove serie di laptop ProArt, ZenBook e VivoBook, tutti fortemente votati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e caratterizzati dalla presenza più massiccia della configurazione con CPU Snapdragon, ormai diventata una variante credibile insieme alle più tradizionali configurazioni con Intel e AMD.

ProArt 2026: creatività mobile e IA La gamma ProArt si aggiorna in modo sostanziale. ProArt PZ14 evolve il precedente formato "detachable" passando a un display da 14 pollici Lumina Pro OLED 3K a 144 Hz, con luminosità fino a 1000 nit e trattamento antiriflesso avanzato. La piattaforma è affidata a Qualcomm Snapdragon X2 Elite con CPU a 18 core, NPU fino a 80 TOPS e memoria LPDDR5X fino a 32 GB a 9600 MT/s, con TDP configurabile fino a 25 W. La dotazione include due porte USB4, lettore SD full size, webcam IR e fotocamera posteriore 4K. La nuova ASUS Pen 3 introduce ricarica wireless magnetica, 4096 livelli di pressione e supporto MPP 2.6. ProArt PX13 passa invece alla piattaforma AMD Ryzen AI Max+ basata su Strix Halo, con memoria unificata fino a 128 GB, pensata anche per carichi AI e modelli linguistici locali. Confermata la versione ProArt PX13 GoPro Edition, con design dedicato, SSD da 2 TB, accessori esclusivi e dodici mesi di GoPro Premium Plus. La famiglia si completa con nuove periferiche ProArt, tra cui mouse con sensore da 8000 DPI e tastiera meccanica low profile con pannello touch integrato.

ZenBook 2026: Ceraluminum, OLED e doppio schermo Tutta la linea ZenBook del 2026 adotta il Ceraluminum, con benefici in termini di resistenza e leggerezza. ZenBook A14 resta il modello più leggero della gamma, sotto il chilogrammo, ora aggiornato a Snapdragon X2 Elite per aumentare prestazioni CPU, GPU e AI mantenendo un'autonomia dichiarata superiore alle 27 ore. ZenBook A16 porta lo stesso concetto su un pannello da 16 pollici OLED 3K a 120 Hz, con sei speaker integrati e peso intorno a 1,2 kg, grazie anche alla variante Snapdragon X2 Elite Extreme con interfaccia di memoria a 192 bit. ZenBook S14 e S16 puntano su Intel Core Ultra Series e AMD Ryzen AI, con chassis CNC da circa 11 mm, vapor chamber più ampia e batterie fino a 77 Wh. Il nuovo ZenBook Duo rappresenta l'evoluzione più significativa, con due display ASUS Lumina Pro OLED 3K a 144 Hz, luminosità fino a 1000 nit, supporto VRR e batteria combinata da 99 Wh. Il TDP sale fino a 45 W, consentendo un netto incremento prestazionale rispetto al modello 2025, accompagnato da un miglioramento dell'autonomia fino al 50%.

Vivobook 2026: l’AI arriva nella fascia mainstream La famiglia Vivobook 2026 si articola su più livelli ma con una filosofia comune. Vivobook 14 e Vivobook 16 rappresentano l'offerta entry level, disponibili con processori Intel Core Ultra o AMD Ryzen AI e NPU fino a 50 TOPS, sufficienti per le funzionalità Copilot+ PC. La dotazione prevede fino a 32 GB di memoria, SSD PCIe Gen4 fino a 1 TB e display WUXGA IPS da 1920 x 1200 pixel a 60 Hz, con un posizionamento orientato a studenti e produttività quotidiana. Salendo di gamma troviamo Vivobook S14 e Vivobook S16, proposti con piattaforme Intel o AMD e opzioni di display IPS ad alto refresh rate oppure OLED. In queste configurazioni compaiono Wi-Fi 7, una dotazione di porte più completa e un design più sottile, mantenendo NPU fino a 50 TOPS. Il modello di punta è però Vivobook S16 con Qualcomm Snapdragon X2 Elite. In questo caso ASUS porta l'architettura ARM a 18 core nella fascia media, con NPU fino a 80 TOPS, memoria LPDDR5X fino a 32 GB e display IPS a 144 Hz o OLED. Il peso resta contenuto e l'autonomia elevata, rendendo questo modello una delle proposte più interessanti per chi cerca prestazioni, AI e silenziosità a un prezzo più accessibile rispetto agli ZenBook.