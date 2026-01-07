Lenovo Legion Pro Rollable: un concept pensato per l’allenamento competitivo in movimento

Allenarsi come se si fosse sul palco di una finale mondiale non è semplice, soprattutto per i professionisti degli eSport costretti a viaggiare continuamente . È da questa esigenza concreta che nasce il Lenovo Legion Pro Rollable (Concept), un portatile sperimentale progettato per offrire un'esperienza visiva paragonabile a quella dei monitor da competizione, ma in un formato trasportabile. L'idea alla base del progetto è chiara: permettere agli atleti di mantenere routine di allenamento coerenti, indipendentemente da dove si trovino, riducendo il compromesso tra mobilità e condizioni di gioco realistiche.

Un display che si adatta al tipo di allenamento

Il cuore del concept è il display Lenovo PureSight OLED Gaming arrotolabile, capace di espandersi in modo progressivo grazie a un sistema a doppio motore con tensione controllata. Lo schermo parte da 16 pollici in modalità Focus, ideale per esercizi di precisione e riflessi, per poi estendersi a 21,5 pollici in modalità Tactical, pensata per lavorare su consapevolezza periferica e coordinamento di squadra. Quando l'obiettivo è simulare una vera postazione da torneo, il pannello arriva fino a 24 pollici in modalità Arena, avvicinandosi alle dimensioni tipiche dei display utilizzati nelle competizioni ufficiali. Il tutto avviene con vibrazioni e rumore ridotti, grazie a materiali a basso attrito studiati per proteggere il pannello nel tempo.

Dal punto di vista hardware, il Legion Pro Rollable si basa sull'architettura del Legion Pro 7i, integrando processori Intel Core Ultra di fascia alta e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. L'adozione dell'architettura Blackwell e delle tecnologie come DLSS 4 e NVIDIA Studio rende questo concept un banco di prova per capire come le soluzioni mobile di nuova generazione possano sostenere carichi tipici del gaming competitivo e della creazione di contenuti avanzata. L'obiettivo non è solo la potenza pura, ma la possibilità di mantenere frame rate elevati e stabili anche in scenari di allenamento intensivo.