Lenovo punta tutto su Snapdragon X2 al CES 2026: quattro nuovi PC OLED tra autonomia record e design flessibili

Il CES 2026 sarà anche per Lenovo il palcoscenico ideale per mostrare la propria visione dei PC Windows del prossimo futuro. L'azienda si presenterà a Las Vegas con una nuova lineup composta da quattro notebook basati sui processori Qualcomm Snapdragon X2, puntando su autonomia molto spinta, display OLED e formati che coprono un'ampia fascia di utilizzo, dal lavoro creativo alla produttività quotidiana.
Secondo le indiscrezioni, tutti i modelli rientreranno nella categoria dei PC Copilot+ e adotteranno soluzioni pensate per sfruttare al meglio l'architettura ARM, con un occhio particolare all'efficienza energetica.
Yoga Slim 7x: il biglietto da visita della nuova generazione
Il ruolo di "vetrina tecnologica" spetta allo Yoga Slim 7x da 14 pollici. Qui Lenovo concentra il massimo delle ambizioni della piattaforma ARM: uno chassis estremamente sottile e leggero, un display OLED ad alta risoluzione e un'autonomia dichiarata che sfiora le 30 ore. Al centro di tutto c'è lo Snapdragon X2 Elite, che non cerca di competere frontalmente con i chip x86 sul piano dei watt consumati, ma punta a garantire prestazioni costanti nel tempo, senza throttling aggressivo e con una gestione termica più prevedibile.
Il display sarà un OLED da 2,8K a 120 Hz, con una luminosità di picco dichiarata molto elevata, mentre la batteria promette un'autonomia che, almeno sulla carta, potrebbe arrivare fino a 29 ore. Anche la dotazione tecnica sarà di alto livello, con configurazioni che arrivano a 32 GB di RAM LPDDR5X e fino a 2 TB di archiviazione. L'obiettivo è chiaro: offrire un ultrabook premium capace di competere direttamente con le soluzioni più avanzate del mercato.
Convertibili e formati tradizionali per coprire più esigenze
La strategia ARM di Lenovo, però, non si esaurisce nel segmento premium. Con IdeaPad 5x 2-in-1 e IdeaPad Slim 5x, l'azienda prova a declinare Snapdragon X2 in scenari più concreti e accessibili. Il convertibile, con supporto alla penna e display OLED, guarda a studenti e professionisti che alternano scrittura, consumo di contenuti e lavoro creativo leggero. I due Slim 5x, invece, giocano la carta delle dimensioni: uno compatto per chi viaggia spesso, l'altro più grande per chi privilegia comfort visivo e multitasking.
In tutti i casi, il filo conduttore resta lo stesso: autonomia elevata, connettività moderna e integrazione totale con le funzionalità Copilot+, che Lenovo considera ormai centrali nell'esperienza Windows di nuova generazione.