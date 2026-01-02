Lenovo punta tutto su Snapdragon X2 al CES 2026: quattro nuovi PC OLED tra autonomia record e design flessibili

Il CES 2026 sarà anche per Lenovo il palcoscenico ideale per mostrare la propria visione dei PC Windows del prossimo futuro. L'azienda si presenterà a Las Vegas con una nuova lineup composta da quattro notebook basati sui processori Qualcomm Snapdragon X2 , puntando su autonomia molto spinta, display OLED e formati che coprono un'ampia fascia di utilizzo, dal lavoro creativo alla produttività quotidiana.

Yoga Slim 7x: il biglietto da visita della nuova generazione

Il ruolo di "vetrina tecnologica" spetta allo Yoga Slim 7x da 14 pollici. Qui Lenovo concentra il massimo delle ambizioni della piattaforma ARM: uno chassis estremamente sottile e leggero, un display OLED ad alta risoluzione e un'autonomia dichiarata che sfiora le 30 ore. Al centro di tutto c'è lo Snapdragon X2 Elite, che non cerca di competere frontalmente con i chip x86 sul piano dei watt consumati, ma punta a garantire prestazioni costanti nel tempo, senza throttling aggressivo e con una gestione termica più prevedibile.

Il display sarà un OLED da 2,8K a 120 Hz, con una luminosità di picco dichiarata molto elevata, mentre la batteria promette un'autonomia che, almeno sulla carta, potrebbe arrivare fino a 29 ore. Anche la dotazione tecnica sarà di alto livello, con configurazioni che arrivano a 32 GB di RAM LPDDR5X e fino a 2 TB di archiviazione. L'obiettivo è chiaro: offrire un ultrabook premium capace di competere direttamente con le soluzioni più avanzate del mercato.