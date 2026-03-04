OpenAI aggiorna GPT 5.3 Instant: conversazioni più fluide e meno rifiuti

Il modello di ChatGPT più utilizzato, ovvero GPT-5.3 Instant, è stato aggiornato dopo aver prestato attenzione al feedback degli utenti. In particolare, GPT-5.2 Instant rifiutava di rispondere a domande in realtà sicure o forniva informazioni in modo eccessivamente prudente. OpenAI ha lavorato su questo aspetto riducendo in modo significativo i rifiuti non necessari, oltre ad aver apportato alcune modifiche in grado di rendere le conversazioni più fluide e utili. Vediamo tutti i dettagli.
Le novità di ChatGPT
Stavolta GPT 5.3 Instant riduce i rifiuti non necessari e le risposte eccessivamente prudenti o moralistiche. Adesso può fornire risposte utili, quando è sicuro, senza avvertenze superflue o vicoli ciechi. Anche la qualità delle risposte è stata migliorata, soprattutto quando il modello utilizza informazioni provenienti dal web. Invece di limitarsi a riassumere i risultati di ricerca, sfrutta la propria comprensione per contestualizzare le notizie, bilanciando quindi le proprie capacità di ragionamento con ciò che trova online.
In ogni caso, stavolta evita lunghi elenchi di link e cerca di mettere subito in evidenza le informazioni più importanti, fornendo risposte ben sintetizzate. Al tempo stesso, l'aggiornamento introduce uno stile conversazionale più fluido e naturale, riducendo frasi non necessarie come "Stop, prendi fiato". Ovviamente è possibile modificare la personalità del chatbot attraverso le impostazioni, regolando manualmente il livello di entusiasmo o freddezza.
Anche le cosiddette allucinazioni sono state ridotte, con GPT-5.3 Instant in grado di fornire risposte più accurate. Questi miglioramenti derivano da alcune valutazioni interne, una incentrata su ambiti ad alto impatto (medicina, diritto e finanza), l'altra sulla misurazione dei tassi di allucinazione in seguito alle segnalazioni degli utenti.
Altri miglioramenti
Questo modello offre una scrittura più solida, con maggiore varietà e sfumature. Se ad esempio volete farvi aiutare a scrivere un testo creativo, o avete bisogno di sviluppare nuove idee, il chatbot è ancora più efficace e coerente. L'aggiornamento è disponibile da oggi per tutti gli utenti e gli sviluppatori, mentre gli update a Thinking e Pro seguiranno presto.
GPT-5.2 Instant resterà disponibile per tre mesi per gli utenti a pagamento, ma verrà ritirato il 3 giugno 2026. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.