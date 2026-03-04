OpenAI aggiorna GPT 5.3 Instant: conversazioni più fluide e meno rifiuti

Il modello di ChatGPT più utilizzato, ovvero GPT-5.3 Instant, è stato aggiornato dopo aver prestato attenzione al feedback degli utenti. In particolare, GPT-5.2 Instant rifiutava di rispondere a domande in realtà sicure o forniva informazioni in modo eccessivamente prudente. OpenAI ha lavorato su questo aspetto riducendo in modo significativo i rifiuti non necessari, oltre ad aver apportato alcune modifiche in grado di rendere le conversazioni più fluide e utili. Vediamo tutti i dettagli.

Le novità di ChatGPT Stavolta GPT 5.3 Instant riduce i rifiuti non necessari e le risposte eccessivamente prudenti o moralistiche. Adesso può fornire risposte utili, quando è sicuro, senza avvertenze superflue o vicoli ciechi. Anche la qualità delle risposte è stata migliorata, soprattutto quando il modello utilizza informazioni provenienti dal web. Invece di limitarsi a riassumere i risultati di ricerca, sfrutta la propria comprensione per contestualizzare le notizie, bilanciando quindi le proprie capacità di ragionamento con ciò che trova online. Il confronto tra i due modelli In ogni caso, stavolta evita lunghi elenchi di link e cerca di mettere subito in evidenza le informazioni più importanti, fornendo risposte ben sintetizzate. Al tempo stesso, l'aggiornamento introduce uno stile conversazionale più fluido e naturale, riducendo frasi non necessarie come "Stop, prendi fiato". Ovviamente è possibile modificare la personalità del chatbot attraverso le impostazioni, regolando manualmente il livello di entusiasmo o freddezza. GPT‑5.3 Instant va dritto alla risposta senza l'affermazione "You're not broken, and it's not just you". Anche le cosiddette allucinazioni sono state ridotte, con GPT-5.3 Instant in grado di fornire risposte più accurate. Questi miglioramenti derivano da alcune valutazioni interne, una incentrata su ambiti ad alto impatto (medicina, diritto e finanza), l'altra sulla misurazione dei tassi di allucinazione in seguito alle segnalazioni degli utenti.