MSI e Blizzard lanciano la GeForce RTX 5070 World of Warcraft: Midnight in edizione limitata per collezionisti e gamer

MSI e Blizzard Entertainment annunciano una nuova collaborazione per celebrare il lancio di World of Warcraft: Midnight, presentando la MSI × World of Warcraft: Midnight NVIDIA GeForce RTX 5070 Special Edition. Si tratta di una GPU in edizione limitata, disponibile nei design Light Edition e Void Edition, che unisce prestazioni di nuova generazione e un'estetica ispirata all'universo fantasy di Azeroth.
Le nuove schede sono basate su architettura NVIDIA Blackwell e fanno parte della Serie GeForce RTX 50, progettata per offrire capacità avanzate a gamer e creator. Grazie all'elevata potenza di elaborazione IA, la RTX 5070 abilita nuove esperienze di gioco e una fedeltà grafica superiore, rendendola ideale per affrontare il nuovo capitolo ambientato nelle terre elfiche di Quel'Thalas.
Ulteriori elementi relativi alla MSI × World of Warcraft: Midnight NVIDIA GeForce RTX 5070
La Void Edition si distingue per linee affilate ed elementi visivi oscuri che richiamano l'energia del Vuoto e il potere di Xal'Atath. Illuminazione stratificata e dettagli ricercati caratterizzano una GPU pensata per chi sceglie di abbracciare le ombre.
La Light Edition, invece, esprime l'eredità e la speranza di Azeroth con accenti luminosi e linee ascendenti che simboleggiano la rinascita di Quel'Thalas e la difesa del Pozzo Solare da parte dell'Esercito della Luce. Oltre al design esclusivo, la MSI × World of Warcraft: Midnight GeForce RTX 5070 integra il sistema di raffreddamento TRI FROZR 4.
Prezzi e disponibilità della MSI x World of Warcraft: Midnight NVIDIA GeForce RTX 5070
Le schede grafiche sono disponibili in quantità limitate e in Italia saranno distribuite in esclusiva da Breunor, con uno sconto superiore a 200€ rispetto al prezzo di listino. L'iniziativa rappresenta un'occasione unica per appassionati e collezionisti di possedere un hardware di fascia alta che celebra uno dei franchise più iconici del mondo videoludico.
Che cosa ne pensate di questa speciale versione? Vi piace il design? Terrete sott'occhio l'uscita e la distribuzione del prodotto in Italia e, in particolar modo, la questione dello sconto sopracitato? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.