MSI e Blizzard lanciano la GeForce RTX 5070 World of Warcraft: Midnight in edizione limitata per collezionisti e gamer

MSI e Blizzard Entertainment annunciano una nuova collaborazione per celebrare il lancio di World of Warcraft: Midnight, presentando la MSI × World of Warcraft: Midnight NVIDIA GeForce RTX 5070 Special Edition. Si tratta di una GPU in edizione limitata, disponibile nei design Light Edition e Void Edition, che unisce prestazioni di nuova generazione e un'estetica ispirata all'universo fantasy di Azeroth.

Le nuove schede sono basate su architettura NVIDIA Blackwell e fanno parte della Serie GeForce RTX 50, progettata per offrire capacità avanzate a gamer e creator. Grazie all'elevata potenza di elaborazione IA, la RTX 5070 abilita nuove esperienze di gioco e una fedeltà grafica superiore, rendendola ideale per affrontare il nuovo capitolo ambientato nelle terre elfiche di Quel'Thalas.