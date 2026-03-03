1

iPhone 17e avrà la stessa batteria del modello precedente: è il meno performante della nuova gamma Apple

L'iPhone 17e mantiene la stessa autonomia del 16e. Pur introducendo chip A19, modem C1X, MagSafe e più memoria, non migliora la durata della batteria.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   03/03/2026
L'iPhone 17e mantiene la stessa autonomia del precedente iPhone 16e, risultando il modello meno performante dell'attuale gamma iPhone 17 in termini di durata della batteria. Secondo i dati ufficiali, l'iPhone 17e offre fino a 26 ore di riproduzione video, esattamente come il 16e. Anche nella riproduzione video in streaming non si registrano miglioramenti: entrambi si fermano a 21 ore.

Il confronto con gli altri modelli della serie evidenzia ulteriormente il divario. L'iPhone 17 raggiunge fino a 30 ore di riproduzione video e 27 ore in streaming, mentre l'iPhone 17 Pro arriva a 33 ore (30 in streaming). Al vertice si colloca l'iPhone 17 Pro Max con 39 ore di video e 35 ore in streaming. Persino l'iPhone Air, non noto per l'autonomia eccezionale, supera leggermente il 17e.

Ancora non abbiamo i dati ufficiali sulla capienza della batteria di iPhone 17e

Non è ancora chiaro se la capacità della batteria sia identica a quella del modello precedente, ma considerando che molte specifiche restano invariate, è plausibile che Apple non abbia introdotto miglioramenti significativi sotto questo aspetto.

Per molti utenti, ciò rende poco giustificato l'upgrade dal 16e al 17e, soprattutto a parità di prezzo. Tra le novità principali figura il chip A19 in versione "binned", con CPU a 6 core, GPU a 4 core e Neural Accelerators.

Ulteriori dettagli su iPhone 17e: non solo batteria

Il dispositivo integra inoltre il modem 5G C1X, lo stesso presente sul più costoso iPhone Air, supporta la ricarica MagSafe, offre il doppio dello spazio di archiviazione allo stesso prezzo e introduce la protezione Ceramic Shield 2 per una maggiore resistenza.

Nonostante questi miglioramenti, l'assenza di progressi nell'autonomia rischia di pesare nella valutazione complessiva, specialmente per chi considera la durata della batteria un elemento decisivo nella scelta di uno smartphone. Voi che cosa ne pensate di questa notizia? Si tratta di un dettaglio che, al giorno d'oggi, è estremamente rilevante nella scelta di un telefono? Fatecelo sapere.

Segnalazione Errore
