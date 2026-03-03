iPhone 17e avrà la stessa batteria del modello precedente: è il meno performante della nuova gamma Apple

Il confronto con gli altri modelli della serie evidenzia ulteriormente il divario. L'iPhone 17 raggiunge fino a 30 ore di riproduzione video e 27 ore in streaming , mentre l'iPhone 17 Pro arriva a 33 ore (30 in streaming) . Al vertice si colloca l'iPhone 17 Pro Max con 39 ore di video e 35 ore in streaming . Persino l'iPhone Air, non noto per l'autonomia eccezionale, supera leggermente il 17e .

Ancora non abbiamo i dati ufficiali sulla capienza della batteria di iPhone 17e

Non è ancora chiaro se la capacità della batteria sia identica a quella del modello precedente, ma considerando che molte specifiche restano invariate, è plausibile che Apple non abbia introdotto miglioramenti significativi sotto questo aspetto.

Per molti utenti, ciò rende poco giustificato l'upgrade dal 16e al 17e, soprattutto a parità di prezzo. Tra le novità principali figura il chip A19 in versione "binned", con CPU a 6 core, GPU a 4 core e Neural Accelerators.