Un brevetto di Xbox propone di aiutare i giocatori usando una IA che prende il controllo e gioca per loro

Se mai doveste trovarvi impossibilitati a superare certe sezioni di gioco, sappiate che in futuro potreste ottenere l'aiuto di una IA, o di un giocatore umano, secondo il brevetto di Xbox.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/03/2026
Un robot che gioca a un videogioco

Alle volte i giochi sono difficili e non è sempre possibile superare certe sezioni con la velocità e leggerezza che desidereremmo. In questi casi ci si fa aiutare da altre persone attorno a noi, oppure si cercano suggerimenti o guide online.

In futuro, però, le cose potrebbero essere diverse, perlomeno se un brevetto di Microsoft per Xbox dovesse diventare realtà. L'idea è che un sistema di Xbox basato sul cloud potrebbe permettere al giocatore di cedere il controllo a un altro essere umano o, più innovativo, a un aiutante IA che aiuterà con la sezione complicata.

Xbox e il brevetto per aiutare i giocatori

Il brevetto si chiama "Gestione dello stato per le sessioni di aiuto nei videogiochi" e descrive un processo tramite il quale il controllo di un gioco viene trasferito da un giocatore a un aiutante. Questo permetterebbe a un umano, con l'approvazione del giocatore, oppure a un modello IA di guidare il giocatore in una sezione frustrante, come un boss potente, una gara impegnativa in un gioco di guida o un puzzle complesso, prima di ridare il controllo al giocatore. Il tutto permetterebbe di non dover abbandonare il gioco per cercare guide online.

L'immagine principale del brevetto di Microsoft

Secondo il brevetto, il sistema è in sviluppo presso Microsoft, ma come sempre dobbiamo ricordare che la maggior parte dei brevetti non portano mai a un vero prodotto. Inoltre, altri brevetti collegati a questo danno dettagli su elementi molto importanti, come connettere due giocatori umani con età appropriate, far sì che gli Obiettivi si sblocchino correttamente e impedire all'utente umano esterno di compiere azioni non desiderate, come cancellare salvataggi o spendere valuta in-game.

PS5 ha già qualcosa di simile, tramite Share Play: è infatti possibile cedere il controllo a un amico per far sì che completi una sezione al posto nostro. Il brevetto di Microsoft però pare sottintendere che la funzione sarebbe accessibile anche a persone che non sono nella nostra lista amici, oltre che a fornire un aiutante IA.

Segnaliamo infine che Sony ha brevettato dei podcast IA con le voci dei personaggi PlayStation.

#Microsoft
