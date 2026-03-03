Un brevetto di Xbox propone di aiutare i giocatori usando una IA che prende il controllo e gioca per loro

Alle volte i giochi sono difficili e non è sempre possibile superare certe sezioni con la velocità e leggerezza che desidereremmo. In questi casi ci si fa aiutare da altre persone attorno a noi, oppure si cercano suggerimenti o guide online.

In futuro, però, le cose potrebbero essere diverse, perlomeno se un brevetto di Microsoft per Xbox dovesse diventare realtà. L'idea è che un sistema di Xbox basato sul cloud potrebbe permettere al giocatore di cedere il controllo a un altro essere umano o, più innovativo, a un aiutante IA che aiuterà con la sezione complicata.