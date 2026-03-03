Un brevetto di Xbox propone di aiutare i giocatori usando una IA che prende il controllo e gioca per loro

Alle volte i giochi sono difficili e non è sempre possibile superare certe sezioni con la velocità e leggerezza che desidereremmo. In questi casi ci si fa aiutare da altre persone attorno a noi, oppure si cercano suggerimenti o guide online.
In futuro, però, le cose potrebbero essere diverse, perlomeno se un brevetto di Microsoft per Xbox dovesse diventare realtà. L'idea è che un sistema di Xbox basato sul cloud potrebbe permettere al giocatore di cedere il controllo a un altro essere umano o, più innovativo, a un aiutante IA che aiuterà con la sezione complicata.
Xbox e il brevetto per aiutare i giocatori
Il brevetto si chiama "Gestione dello stato per le sessioni di aiuto nei videogiochi" e descrive un processo tramite il quale il controllo di un gioco viene trasferito da un giocatore a un aiutante. Questo permetterebbe a un umano, con l'approvazione del giocatore, oppure a un modello IA di guidare il giocatore in una sezione frustrante, come un boss potente, una gara impegnativa in un gioco di guida o un puzzle complesso, prima di ridare il controllo al giocatore. Il tutto permetterebbe di non dover abbandonare il gioco per cercare guide online.
Secondo il brevetto, il sistema è in sviluppo presso Microsoft, ma come sempre dobbiamo ricordare che la maggior parte dei brevetti non portano mai a un vero prodotto. Inoltre, altri brevetti collegati a questo danno dettagli su elementi molto importanti, come connettere due giocatori umani con età appropriate, far sì che gli Obiettivi si sblocchino correttamente e impedire all'utente umano esterno di compiere azioni non desiderate, come cancellare salvataggi o spendere valuta in-game.
PS5 ha già qualcosa di simile, tramite Share Play: è infatti possibile cedere il controllo a un amico per far sì che completi una sezione al posto nostro. Il brevetto di Microsoft però pare sottintendere che la funzione sarebbe accessibile anche a persone che non sono nella nostra lista amici, oltre che a fornire un aiutante IA.
Segnaliamo infine che Sony ha brevettato dei podcast IA con le voci dei personaggi PlayStation.