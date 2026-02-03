Sony brevetta dei podcast IA con le voci dei personaggi PlayStation

Le grandi aziende sono sempre al lavoro per realizzare brevetti di nuove idee, che probabilmente non si realizzeranno mai, alle volte per ovvie ragioni. Ora, scopriamo che Sony ha brevettato la possibilità di realizzare dei podcast presentati da personaggi PlayStation come Kratos di God of War o Ellie di The Last of Us, ovviamente usando l'IA generativa .

Come funzionerebbero i podcast IA di PlayStation

Più precisamente, il brevetto propone di usare il profilo personale del videogiocatore per creare un podcast IA condotto dai suoi personaggi first party preferiti. Ad esempio, se avete giocato molto a Ghost of Tsushima nei panni di Jin Sakai, potreste sentire una sua versione IA raccontarvi qualcosa.

Due personaggi che parlano e ti raccontano le ultime novità videoludiche

Il brevetto è stato inviato nel 2024 ma è stato reso pubblico solo ora. Spiega: "Come riconosciuto nel presente documento, le piattaforme di videogiochi attualmente non sono in grado di fornire contenuti unici e mirati ai giocatori per aggiornarli su ciò che sta accadendo sulla piattaforma. Al momento non esistono soluzioni adeguate al suddetto problema tecnologico e informatico."

Per risolvere il problema Sony vorrebbe usare un LLM per identificare i dati associati al profilo PlayStation e creare podcast legati alle ultime novità su ciò che interessa all'utente. Inoltre, tutto questo potrebbe essere associato a filmati, trailer, immagini o altri tipi di media. Inoltre, l'IA potrebbe anche andare sul personale, facendo battute sulle nostre esperienze videoludiche, magari sui nostri errori, e dando consigli su come affrontare un nemico. Dopotutto i videogiocatori non vogliono altro se non sentirsi presi in giro dalla voce dei propri personaggi preferiti.

Una schermata PlayStation che mostra come sarebbe mostrato il podcast IA

Tutto questo fa sorgere anche dei dubbi riguardo all'uso della voce dei doppiatori di tali personaggi: il brevetto ovviamente non parla di compensazioni o della necessità di stringere degli accordi con ogni singolo doppiatore. In breve, non solo l'utilità di tutto questo è discutibile, ma ci sembra vi siano tanti problemi legali da affrontare e, come molti brevetti, è credibile che non verrà mai realmente messo in atto. Sony ha anche brevettato un controller per PS6 con pulsanti touch, senza tasti fisici.