Le NVIDIA GeForce RTX 5060 e RTX 5070 registrano un forte aumento di popolarità nel nuovo Steam Hardware Survey di gennaio 2026

In un contesto di prezzi elevati e disponibilità limitata, sono soprattutto le schede della fascia medio-bassa della serie RTX 50 a conquistare rapidamente i giocatori. Secondo i dati pubblicati, la GeForce RTX 5060 ha registrato un aumento di popolarità di quasi il 40% rispetto a dicembre 2025 . La sua quota su Steam è salita dall'1,78% al 2,50% in un solo mese.

L'ultimo Steam Hardware Survey di gennaio 2026 conferma ancora una volta il dominio di NVIDIA nel mercato delle GPU per PC gaming, ma introduce anche un dato particolarmente interessante: le GeForce RTX 5060 e RTX 5070 stanno registrando un'impennata improvvisa di popolarità.

Stando alle stime di Steam, cresce anche la GeForce RTX 5070

Sebbene la GeForce RTX 5060 non sia ancora tra le GPU più diffuse in assoluto, il ritmo di adozione è estremamente elevato e la sta avvicinando rapidamente a quello dei modelli più popolari dell'azienda. Anche la GeForce RTX 5070 mostra una crescita significativa.

La sua quota è passata dal 2,41% al 2,87%, con un incremento mensile del 19%. Questo risultato la rende attualmente la GPU RTX 50 più utilizzata su Steam. Il successo di questi due modelli non è casuale, ma riflette le dinamiche di mercato attuali, caratterizzate da prezzi elevati per le GPU di fascia alta e da una maggiore attenzione dei produttori verso le soluzioni più accessibili.