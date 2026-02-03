Le NVIDIA GeForce RTX 5060 e RTX 5070 registrano un forte aumento di popolarità nel nuovo Steam Hardware Survey di gennaio 2026

L'ultimo Steam Hardware Survey di gennaio 2026 conferma ancora una volta il dominio di NVIDIA nel mercato delle GPU per PC gaming, ma introduce anche un dato particolarmente interessante: le GeForce RTX 5060 e RTX 5070 stanno registrando un'impennata improvvisa di popolarità.
In un contesto di prezzi elevati e disponibilità limitata, sono soprattutto le schede della fascia medio-bassa della serie RTX 50 a conquistare rapidamente i giocatori. Secondo i dati pubblicati, la GeForce RTX 5060 ha registrato un aumento di popolarità di quasi il 40% rispetto a dicembre 2025. La sua quota su Steam è salita dall'1,78% al 2,50% in un solo mese.
Stando alle stime di Steam, cresce anche la GeForce RTX 5070
Sebbene la GeForce RTX 5060 non sia ancora tra le GPU più diffuse in assoluto, il ritmo di adozione è estremamente elevato e la sta avvicinando rapidamente a quello dei modelli più popolari dell'azienda. Anche la GeForce RTX 5070 mostra una crescita significativa.
La sua quota è passata dal 2,41% al 2,87%, con un incremento mensile del 19%. Questo risultato la rende attualmente la GPU RTX 50 più utilizzata su Steam. Il successo di questi due modelli non è casuale, ma riflette le dinamiche di mercato attuali, caratterizzate da prezzi elevati per le GPU di fascia alta e da una maggiore attenzione dei produttori verso le soluzioni più accessibili.
Secondo i dati di Steam, AMD non riesce a stare al passo con NVIDIA
Sul fronte AMD, la situazione appare più complessa. Nel sondaggio di gennaio compare solo la Radeon RX 9070 con una quota dello 0,16%. La RX 9070 XT è scomparsa dalla lista, probabilmente a causa del prezzo elevato, mentre la RX 9060 XT continua a non apparire per motivi non chiariti.
L'assenza prolungata delle GPU RX 9000 dalle statistiche Steam resta un'anomalia difficile da interpretare. Voi che cosa ne pensate di questi dati? Fateci sapere la vostra opinione in merito lasciandoci un commento nell'apposita sezione sottostante.