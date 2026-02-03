I giochi Xbox Game Pass della prima metà di febbraio 2026 sono stati svelati

Microsoft ha svelato i giochi in arrivo su Xbox Game Pass entro la metà di febbraio 2026. La lista comprende titoli per PC, console, cloud e piattaforme portatili che supportano il servizio.
Ecco tutti i giochi introdotti nei vari livelli del servizio.
I giochi aggiunti a Xbox Game Pass nella prima metà di febbraio 2026
Ecco la lista delle aggiunte fino al 17 febbraio:
- 3 febbraio - Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, Console, Handheld e PC) | Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 5 febbraio - Madden NFL 26 (Cloud, Console e PC) | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 5 febbraio - Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Console, Handheld e PC) | Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 10 febbraio - Relooted (Cloud, Xbox Series X|S e PC) | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12 febbraio - BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S e PC) | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12 febbraio - Roadside Research (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S e PC) | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12 febbraio - Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S e PC) | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 13 febbraio - High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S e PC) | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 13 febbraio - Kingdom Come Deliverance (Cloud, Console e PC) | Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 17 febbraio - Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 17 febbraio - Avowed (Cloud, Xbox Series X|S e PC) | Ora anche su Game Pass Premium
Invece, per quanto riguarda i giochi che saranno rimossi dal servizio il 15 febbraio, c'è un solo titolo: Madden NFL 24 (Cloud, Console e PC). Se il gioco vi interessa, potete compralo (fintanto che siete abbonati) con uno sconto del 20%.
Ricordiamo infine che i giochi di PlayStation Plus di febbraio sono disponibili da oggi.