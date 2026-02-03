PlayStation Plus, i giochi di febbraio sono disponibili da oggi

I giochi PlayStation Plus di febbraio sono disponibili a partire da oggi, dunque se siete abbonati al servizio Sony potrete scaricarli senza costi aggiuntivi rispetto alla vostra sottoscrizione, a partire dal livello Essential.
Questo mese i titoli sono quattro: Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros e Ace Combat 7: Skies Unknown, quest'ultimo aggiunto al catalogo nonostante l'impegno da parte di Sony di focalizzarsi sulle produzioni per PlayStation 5.
Trattandosi tuttavia di un gran bel gioco, c'è poco di cui lamentarsi: il settimo capitolo della serie sparatutto aerea prodotta da Bandai Namco ci catapulta nuovamente nel mondo di Strangereal, nel mezzo di un sanguinoso conflitto fra due superpotenze mentre vestiamo i panni di un pilota che si trova a guidare una squadra di emarginati.
Pur essendo stato pubblicato sette anni fa, Skies Unknown tiene ancora botta per via di una resa davvero suggestiva degli aerei e del cielo, fra nuvole volumetriche ed effetti atmosferici molto convincenti, oltre che per un gameplay che si riconferma solidissimo.
I giochi per PS5
Passando invece ai giochi per PS5, si parte dall'ottimo simulatore di boxe Undisputed, che pur senza introdurre rivoluzioni rispetto ai classici del genere riesce a distinguersi per via di una struttura sfaccettata e di un sistema di combattimento ricco di profondità, che ci mette a disposizione un ampio repertorio di colpi.
Subnautica: Below Zero è invece un'espansione stand alone che rifinisce e rende più accessibile la formula del survival originale, conducendoci nella regione artica del pianeta 4546B, alle prese con una mappa più compatta ma dotata di un maggiore sviluppo verticale e di una progressione narrativa più serrata.
Ultros, infine, è un ispiratissimo metroidvania caratterizzato da uno stile psichedelico e da una colonna sonora evocativa.