PlayStation Plus, i giochi di febbraio sono disponibili da oggi

Pur essendo stato pubblicato sette anni fa, Skies Unknown tiene ancora botta per via di una resa davvero suggestiva degli aerei e del cielo , fra nuvole volumetriche ed effetti atmosferici molto convincenti, oltre che per un gameplay che si riconferma solidissimo.

Questo mese i titoli sono quattro: Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros e Ace Combat 7: Skies Unknown , quest'ultimo aggiunto al catalogo nonostante l'impegno da parte di Sony di focalizzarsi sulle produzioni per PlayStation 5.

I giochi PlayStation Plus di febbraio sono disponibili a partire da oggi , dunque se siete abbonati al servizio Sony potrete scaricarli senza costi aggiuntivi rispetto alla vostra sottoscrizione, a partire dal livello Essential.

I giochi per PS5

Passando invece ai giochi per PS5, si parte dall'ottimo simulatore di boxe Undisputed, che pur senza introdurre rivoluzioni rispetto ai classici del genere riesce a distinguersi per via di una struttura sfaccettata e di un sistema di combattimento ricco di profondità, che ci mette a disposizione un ampio repertorio di colpi.

Subnautica: Below Zero è invece un'espansione stand alone che rifinisce e rende più accessibile la formula del survival originale, conducendoci nella regione artica del pianeta 4546B, alle prese con una mappa più compatta ma dotata di un maggiore sviluppo verticale e di una progressione narrativa più serrata.

Ultros, infine, è un ispiratissimo metroidvania caratterizzato da uno stile psichedelico e da una colonna sonora evocativa.