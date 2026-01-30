PlayStation Plus, i giochi di febbraio: Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros e Ace Combat 7

PlayStation Plus si aggiorna a febbraio con quattro giochi: uno in più rispetto al solito, in questo caso una prima ma validissima eccezione rispetto alla regola che voleva la dismissione dei giochi PS4 dal catalogo in favore di produzioni esclusivamente current gen. Stiamo parlando ovviamente dello spettacolare Ace Combat 7: Skies Unknown. Pur essendo stato pubblicato ormai sette anni fa, l'appassionante sparatutto aereo prodotto da Bandai Namco si pone fondamentalmente come il nome di punta di una line-up che questo mese include il simulatore di boxe Undisputed, il survival Subnautica: Below Zero e il metroidvania dallo stile psichedelico Ultros. Arriva quindi la domanda fatale: la selezione di febbraio è stata apprezzata dagli esigentissimi lettori di Multiplayer.it? Stando al nostro consueto sondaggio, la risposta è no, assolutamente no: il 45% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto e il 27% poco soddisfatto di questi giochi, il che si traduce in una reazione negativa pari al 72%. Un record?

Undisputed Pur dotato di una struttura piuttosto classica, che non punta neanche lontanamente a reinventare il genere dei simulatori di boxe, Undisputed dimostra fin dalle prime battute di possedere un impianto di grande spessore, caratterizzato da tutta una serie di dettagli e soluzioni che riescono ad arricchire l'esperienza in maniera magari sottile ma senz'altro efficace. Il sistema di combattimento alla base del gioco è infatti complesso, sfaccettato, ricco di risvolti tattici che si esprimono attraverso un repertorio di mosse completo, che è possibile eseguire ricorrendo tanto ai pulsanti quanto agli stick analogici. Il risultato finale non è magari intuitivo o accessibile come qualcuno avrebbe sperato, ma una volta assimilato restituisce una forte sensazione di controllo e di realismo. Tenere d'occhio la stamina è chiaramente fondamentale: si tratta di un elemento che condiziona ritmo, potenza ed efficacia dei colpi per tutta la durata del match, e che bisogna dunque dosare in maniera sapiente, adattando la propria strategia in base al pugile selezionato, alla categoria di peso e all'andamento stesso dell'incontro, così da rendere ogni match diverso dagli altri. Una sequenza di combattimento di Undisputed Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Undisputed, il titolo realizzato da Steel City Interactive non è esente da difetti: c'è qualche problema con la telecamera, la gestione della difesa appare talvolta incoerente e le animazioni non sempre convincono, ma nonostante ciò il comparto tecnico si conferma solido e l'esperienza regala tante emozioni.

Subnautica: Below Zero Espansione stand alone dell'affascinante survival firmato Unknown Worlds Entertainment, Subnautica: Below Zero introduce una serie di miglioramenti che rendono l'impianto originale più compatto e accessibile, pur senza rinunciare ai risvolti emotivi di un'esperienza che in questo caso ci catapulta nella regione artica del pianeta 4546B, alle prese con un nuovo ambiente insidioso. L'esplorazione marina di Subnautica: Below Zero La mappa è meno estesa, dotata di un maggiore sviluppo verticale e coadiuvata da una progressione sia tecnologica che narrativa più serrata, con meno tempi morti. Naturalmente l'esplorazione rimane centrale, e mentre ci aggiriamo all'interno degli scenari veniamo accompagnati dal senso di solitudine e di irrequietezza che caratterizzano la serie fin dagli esordi. Fra le novità più rilevanti c'è senza dubbio il Seatruck, una base mobile modulare che rivoluziona molte delle meccaniche di Subnautica insieme all'elemento della temperatura corporea, che si aggiunge agli altri parametri relativi alla nostra capacità di sopravvivenza e viene applicato alle sezioni dell'espansione in cui usciamo dall'acqua e ci aggiriamo su terreni ghiacciati. Il glaciale mondo di superficie di Subnautica: Below Zero Privo di una struttura tradizionale, Below Zero punta su di una narrazione emergente che si rivela attraverso messaggi radio, file e documenti, mentre l'ecosistema si arricchisce man mano di nuovi elementi e finanche di venature horror: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Subnautica: Below Zero.

Ultros Ultros è un metroidvania atipico, fortemente autoriale, in cui controlliamo una guerriera, Ouji, che si risveglia all'interno di un luogo brulicante di vita aliena senza però sapere come ci sia arrivata. Le tante insidie che l'attendono, tuttavia, impongono di rimandare i dubbi per lasciar posto all'azione, che si concretizza in un sistema di combattimento rapido e reattivo, capace di culminare in spettacolari boss fight. L'affascinante stile di Ultros Nell'ambito di una progressione che non si sviluppa in maniera lineare, mettendo in campo viaggi indietro nel tempo e cicli in stile roguelite che si ripetono in maniera costante, il gioco miscela esplorazione, narrazione ambientale e scelte che incidono sul corso degli eventi, condendo il tutto con una direzione artistica dai tratti psichedelici e con una colonna sonora evocativa. Avete letto la nostra recensione di Ultros?

Ace Combat 7: Skies Unknown In attesa del nuovo capitolo, Wings of Theve, e a pochi mesi dal trentesimo anniversario della serie, Sony ha pensato bene di offrire agli abbonati a PlayStation Plus Ace Combat 7: Skies Unknown, il coinvolgente sparatutto aereo che ci riporta nel mondo alternativo di Strangereal mentre le nazioni di Osea ed Erusea entrano in guerra, scatenando ancora una volta un sanguinoso conflitto. Una sequenza di volo in Ace Combat 7: Skies Unknown Trigger, il pilota protagonista dell'avventura, si ritrova a guidare una squadra di reietti che tuttavia avranno un ruolo centrale nella risoluzione dello scontro, partecipando a missioni che includono intensi dogfight e una resa ancora più entusiasmante delle meccaniche di volo, oltre a un sistema di combattimento rifinito e un comparto tecnico che ancora oggi sorprende per la qualità dei suoi effetti atmosferici. Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di Ace Combat 7: Skies Unknown.