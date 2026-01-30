Crimson Desert verrà ottimizzato il più possibile prima del lancio

Attualmente, in previsione dell'uscita fissata per il 19 marzo, gli autori stanno ottimizzando l'opera per assicurarsi che l'esperienza dei giocatori sia ottimale.

Come vi abbiamo già segnalato, Crimson Desert è "gold", ovvero il suo sviluppo è completato... o per meglio dire ha raggiunto una versione che Pearl Abyss ritiene pubblicabile. Non significa però che il team abbia smesso di lavorare e si sia preso una vacanza, tutto il contrario.

Le parole di Pearl Abyss sull'ottimizzazione

Ricordiamo che Crimson Desert è un gioco a mappa aperta enorme e senza caricamenti, denso di nemici, personaggi e tante attività da svolgere. A livello visivo è denso di dettagli e ci si può muovere molto velocemente all'interno delle regioni di gioco. In altre parole, non è facile assicurare la massima fluidità su ogni singola piattaforma, ad esempio i PC meno recenti o Xbox Series S.

Secondo Wil Powers, capo delle pubbliche relazioni presso Pearl Abyss America, gli autori di Crimson Desert stanno spingendo molto in questa "fase di ottimizzazione". Ha spiegato che l'obiettivo è rendere il videogioco "il più fluido possibile".

Powers non precisa quali impostazioni grafiche saranno disponibili su console, ma assicura che Crimson Desert ha il supporto a PS5 Pro. Spiega poi che è possibile disattivare gli effetti particellari, sebbene sia sconsigliato perché aiutano a comprendere meglio cosa sta accadendo durante le battaglie.

Aggiunge anche che il nuovo motore di sviluppo di Crimson Desert è in grado di supportare il 4K e i 60 FPS con ray tracing, senza l'aiuto di DLSS o FSR. Powers stesso precisa però che per raggiungere questi risultati serve un hardware di alto livello, quindi supponiamo che per la maggior parte dei giocatori sarà un miraggio.

Ricordiamo infine che abbiamo provato Crimson Desert.