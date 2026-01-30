0

Il dissipatore Corsair AIO è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il pezzo del dissipatore Corsair fino al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   30/01/2026
Dissipatore Corsair

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul dissipatore Corsair che viene messo in offerta con uno sconto del 25% ed un prezzo finale d'acquisto di 128,10€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Il dissipatore Corsair AIO rappresenta una soluzione all-in-one per CPU, progettata per offrire prestazioni elevate e bassa rumorosità. Grazie all'ecosistema iCUE LINK, questo sistema semplifica la gestione dei cavi e consente un controllo ottimizzato dei componenti collegati, permettendo di realizzare configurazioni più pulite e compatte.

Ulteriori dettagli

Tutti i componenti possono essere connessi in serie tramite i connettori universali, collegati a un'unica porta del controller iCUE LINK System Hub incluso, velocizzando l'assemblaggio e riducendo il disordine dei cavi. Al centro del sistema si trova il motore FlowDrive, una pompa trifase estremamente efficiente che, combinata a una piastra di contatto ad alta precisione, garantisce il massimo trasferimento termico tra CPU e dissipatore.

Le ventole iCUE LINK RX RGB premontate sono ottimizzate per radiatori, offrendo alto flusso d'aria e pressione statica elevate grazie alla tecnologia AirGuide e ai cuscinetti magnetici a cupola. Il controllo PWM consente di regolare la velocità delle ventole fino a 2.100 giri/min, mentre la modalità Zero RPM permette di fermarle completamente a basse temperature, garantendo un sistema silenzioso quando non serve piena potenza di raffreddamento.

