Un celebre veterano di Xbox entra in Commodore International, per costruirne il futuro

Successivamente passato a Unity e quindi poi uscito dalla compagnia di recente , entra ora a far arte di Commodore International, portandosi dietro un grosso bagaglio di esperienze e know-how che torneranno sicuramente molto utili alla start up che punta a rilanciare in grande lo storico nome degli home computer.

Director of Programming in Xbox Live dal 2005 al 2023 , Hryb ha lavorato anche alla comunicazione e ha contribuito a costruire la community di utenti Xbox attraverso il suo lavoro di organizzazione della piattaforma online e anche di supporto alla progettazione dell'esperienza utente di Xbox.

La community prima di tutto

Christian "Peri Fractic" Simpson, presidente e CEO di Commodore International, si è detto molto entusiasta di questo nuovo acquisto, che indubbiamente aiuterà la nuova compagnia ad affermarsi presso il pubblico, costruendo una community di utenti appassionati.

Larry "Major Nelson" Hryb

"Attraverso blog, podcast, social media ed eventi, Larry è stato un pioniere nella comunicazione diretta con i giocatori molto prima che questo tipo di coinvolgimento diventasse uno standard nel settore", ha spiegato Simpson presentando Hryb all'interno della squadra.

"Coinvolgere Larry per sostenere l'engagement continuo dei fan che hanno mantenuto vivo Commodore e allo stesso tempo dare il benvenuto a una nuova generazione di fan è per noi il passo successivo naturale nel rilancio del marchio".

Da parte sua, Hryb ha rilanciato l'attenzione alla community e alla comunicazione diretta con gli utenti in questa sua nuova avventura: "Ho sempre creduto che la cosa migliore che un'azienda possa fare sia collaborare con la propria comunità e, con una base di fan appassionati che ne portano avanti la tradizione da 31 anni, la situazione di Commodore è davvero unica in termini di coinvolgimento della comunità", ha riferito Major Nelson.

"La comunità non è rimasta con le mani in mano, ma ha creato qualcosa di straordinario. Giocatori, appassionati di hardware, sviluppatori, creatori di contenuti ed editori fanno tutti parte della comunità Commodore e ora possiamo costruire insieme il futuro".

Ricordiamo che Commodore International è la responsabile dell'ottimo Commodore 64 Ultimate, riproduzione del celebre home computer che è stata lodata da tutte le recensioni, rappresentando indubbiamente un ottimo inizio per la sua avventura.

C'è di mezzo però anche il contenzioso con Commodore Industries, compagnia fondata in precedenza e che vorrebbe impedire l'utilizzo del nome alla nuova start up, in un conflitto di cui si attendono gli sviluppi.