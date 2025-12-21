Il Commodore 64 Ultimate è stato lodato da tutte le recensioni

Il Commodore 64 Ultimate pare essere un ottimo sistema, almeno stando alle recensioni ricevute, piene di ottimi voti, che hanno diradato le paure di quelli che erano titubanti sulla sua qualità. Stando alla recensione di IGN , che gli ha assegnato un 10 su 10 , ci troviamo di fronte a uno dei più riusciti prodotti per gli appassionati di retrogaming che siano mai stati realizzati, un'ottima reinterpretazione moderna del computer più venduto di tutti i tempi. Anche altre testate, come Time Extension e Tom's Hardware, sono sulla stessa linea, con voti che vanno dal 9 al 10.

Hardware di razza

Voti a parte, i testi parlano di un dispositivo che combina una fedeltà quasi maniacale all'originale con aggiornamenti tecnologici mirati, capace di offrire un'esperienza completa sia agli appassionati storici sia ai giocatori moderni curiosi del passato.

Esteticamente indistinguibile dal C64 originale, il modello Ultimate riproduce con grande accuratezza il case beige, la tastiera e i dettagli più iconici, affiancandoli a porte moderne come HDMI, Ethernet e Wi-Fi. Il cuore del sistema è basato su FPGA, così da andare oltre la semplice emulazione.

Particolare attenzione è stata dedicata al contenuto della confezione: oltre al computer, sono inclusi adesivi vintage, cavi di alta qualità, un alimentatore moderno e soprattutto un corposo manuale cartaceo di circa 250 pagine, che insegna l'uso del sistema e del linguaggio BASIC, proprio come avveniva all'epoca. Un elemento raro nel panorama tecnologico attuale, che sottolinea la vocazione "creativa" del prodotto.

Il C64 Ultimate supporta anche le periferiche originali Commodore, come drive a cassette, floppy e monitor CRT, mantenendo la possibilità di vivere un'esperienza davvero autentica. Allo stesso tempo, integra soluzioni moderne per semplificare l'uso quotidiano, come il caricamento dei software via USB e la connettività di rete. Il sistema è compatibile anche con le cartucce originali e con file ROM legalmente posseduti.

Sul fronte software, la dotazione inclusa appare davvero ampia, tra giochi, demo storiche e moderne, applicazioni e persino GEOS, l'interfaccia grafica del C64. Insomma, stando alle recensioni, ci troviamo di fronte a un prodotto realizzato con grande cura e indubbia passione. Un grande ritorno, insomma.