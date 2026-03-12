L'archivio di Myrient sembra essere salvo: il backup è stato completato

Da lì è partita la corsa per il recupero dei contenuti , in modo da poterli archiviare in un sistema di pubblico accesso, ma considerando la quantità di materiali e lo scarso tempo non era sicuro che questa soluzione potesse avere luogo.

Nei giorni scorsi era stata annunciata la prossima chiusura di Myrient, con il sito costretto a chiudere a causa di IA e scorrettezza degli utenti che di fatto hanno distrutto la piattaforma: il responsabile dell'iniziativa aveva annunciato la chiusura di Myrient per il 31 marzo 2026 .

Nonostante il sito sembri destinato a chiudere a breve, tutti i contenuti di Myrient , uno dei più grandi siti dedicati alla preservazione dei videogiochi, sono ora stati archiviati in backup e potranno dunque essere nuovamente accessibili in futuro.

C'è ancora un futuro per i giochi del passato

Sembra invece che la corsa contro il tempo sia stata vinta dagli appassionati, infine: l'intero catalogo composto da 385TB di dati è stato scaricato e verrà messo a disposizione attraverso mirror e Torrent, in modo da poter continuare a essere condiviso.

Non è ancora chiaro come sia destinato a funzionare il sistema, perché lo spegnimento dei server sembra sia ancora fissato per il 31 marzo, considerando che il responsabile non poteva più continuare a sostenere i costi di mantenimento a causa anche delle scarse donazioni.

In base a quanto riferito dal moderatore del canale Reddit dedicato a Myrient, sembra che il sito ufficiale sia destinato a tornare online presto, attraverso il quale verranno fornite probabilmente tutte le informazioni al riguardo.

Se non altro, i contenuti del sito dovrebbero dunque essere al sicuro e accessibili anche in futuro, consentendo così di poter preservare una grande quantità di titoli in formato digitale.