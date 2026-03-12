0

Octopath Traveler 0 è l'ennesimo capitolo ispirato di questa saga: scopri questo titolo, oggi al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, una promo molto interessante su Octopath Traveler 0.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/03/2026
Octopath Traveler 0
Octopath Traveler 0
Octopath Traveler 0
Articoli News Video Immagini

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su Octopath Traveler 0 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 25% ed un prezzo finale d'acquisto di 44,99€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Il titolo introduce un sistema di creazione del personaggio, che permette di personalizzare il protagonista in ogni dettaglio: aspetto, voce, movimenti e altre caratteristiche uniche, rendendo ogni partita davvero personale e coinvolgente. Inoltre, viene implementato un sistema di costruzione della città, grazie al quale i giocatori potranno ricostruire e far evolvere la città del protagonista durante l'avventura.

Ulteriori dettagli sul gioco

Graficamente, il gioco mantiene l'HD-2D, lo stile iconico della serie, che combina personaggi 2D con ambientazioni 3D dettagliate, creando un mix visivo sorprendente e nostalgico al tempo stesso. Le battaglie rimangono strategiche e profonde: potrai guidare fino a 8 personaggi in combattimento, organizzando la squadra tra retrovie e prima linea per massimizzare le strategie.

Octopath Traveler 0 2025 10 14 25 029

Con oltre 30 personaggi disponibili, la formazione del party offre una libertà tattica enorme, permettendo di affrontare ogni sfida con approcci differenti e di vivere un'avventura ricca di sorprese e scelte strategiche. Per scoprire qualche elemento e dettaglio in più, dai un'occhiata alla nostra recensione del gioco.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Octopath Traveler 0 è l'ennesimo capitolo ispirato di questa saga: scopri questo titolo, oggi al suo minimo storico