Octopath Traveler 0 è l'ennesimo capitolo ispirato di questa saga: scopri questo titolo, oggi al suo minimo storico

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su Octopath Traveler 0 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 25% ed un prezzo finale d'acquisto di 44,99€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Il titolo introduce un sistema di creazione del personaggio, che permette di personalizzare il protagonista in ogni dettaglio: aspetto, voce, movimenti e altre caratteristiche uniche, rendendo ogni partita davvero personale e coinvolgente. Inoltre, viene implementato un sistema di costruzione della città, grazie al quale i giocatori potranno ricostruire e far evolvere la città del protagonista durante l'avventura.
Ulteriori dettagli sul gioco
Graficamente, il gioco mantiene l'HD-2D, lo stile iconico della serie, che combina personaggi 2D con ambientazioni 3D dettagliate, creando un mix visivo sorprendente e nostalgico al tempo stesso. Le battaglie rimangono strategiche e profonde: potrai guidare fino a 8 personaggi in combattimento, organizzando la squadra tra retrovie e prima linea per massimizzare le strategie.
Con oltre 30 personaggi disponibili, la formazione del party offre una libertà tattica enorme, permettendo di affrontare ogni sfida con approcci differenti e di vivere un'avventura ricca di sorprese e scelte strategiche. Per scoprire qualche elemento e dettaglio in più, dai un'occhiata alla nostra recensione del gioco.