Lost Records Bloom & Rage per PS5 è su Amazon al minimo storico: è l'avventura dai creatori di Life is Strange

Se ami Life is Strange e non hai ancora recuperato Lost Records Bloom & Rage, il gioco per PS5 è su Amazon a 28,48 € invece di 39,99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.