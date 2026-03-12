0

Lost Records Bloom & Rage per PS5 è su Amazon al minimo storico: è l'avventura dai creatori di Life is Strange

Tra le offerte di Amazon troviamo l'avventura narrativa Lost Records Bloom & Rage per PS5. Naviga tra due linee temporali e affronta i segreti oscuri di un'estate particolare.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/03/2026
Lost Records Bloom & Rage
Lost Records: Bloom & Rage
Lost Records: Bloom & Rage
Articoli News Video Immagini

Se ami Life is Strange e non hai ancora recuperato Lost Records Bloom & Rage, il gioco per PS5 è su Amazon a 28,48 € invece di 39,99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Misteri, segreti ed emozioni

Come anticipato, si tratta di un videogioco di Don't Nod, ovvero gli autori di Life is Strange. La storia si sviluppa su due linee temporali, permettendo al giocatore di ricostruire i ricordi del passato e scoprire una serie di avvenimenti specifici. Anche in questo caso le tue scelte avranno un peso specifico e un impatto sulle relazioni. Troverai dialoghi dinamici e realistici e la tua videocamera diventerà un vero e proprio strumento narrativo.

Recupera tutta la serie di Life is Strange con questa collezione per PS5 in sconto su Amazon Recupera tutta la serie di Life is Strange con questa collezione per PS5 in sconto su Amazon

Inoltre, troverai una miriade di citazioni dai classici del genere, mentre la colonna sonora non delude neanche stavolta. Tuttavia, lo svolgimento della storia potrebbe risultare debole e potresti notare qualche texture in ritardo, oltre ad animazioni non sempre perfette. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lost Records Bloom & Rage per PS5 è su Amazon al minimo storico: è l'avventura dai creatori di Life is Strange