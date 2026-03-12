Lost Records Bloom & Rage per PS5 è su Amazon al minimo storico: è l'avventura dai creatori di Life is Strange

Se ami Life is Strange e non hai ancora recuperato Lost Records Bloom & Rage, il gioco per PS5 è su Amazon a 28,48 € invece di 39,99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Misteri, segreti ed emozioni
Come anticipato, si tratta di un videogioco di Don't Nod, ovvero gli autori di Life is Strange. La storia si sviluppa su due linee temporali, permettendo al giocatore di ricostruire i ricordi del passato e scoprire una serie di avvenimenti specifici. Anche in questo caso le tue scelte avranno un peso specifico e un impatto sulle relazioni. Troverai dialoghi dinamici e realistici e la tua videocamera diventerà un vero e proprio strumento narrativo.
Inoltre, troverai una miriade di citazioni dai classici del genere, mentre la colonna sonora non delude neanche stavolta. Tuttavia, lo svolgimento della storia potrebbe risultare debole e potresti notare qualche texture in ritardo, oltre ad animazioni non sempre perfette. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.