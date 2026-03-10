0

Recupera tutta la serie di Life is Strange con questa collezione per PS5 in sconto su Amazon

Tra le Offerte di Primavera di Amazon troviamo Life is Strange Collection per PS5, ovvero una collezione che include tutti i titoli della serie.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/03/2026
Life is Strange Collection
Life is Strange: True Colors
Life is Strange: True Colors
Su Amazon è disponibile Life is Strange Collection per PS5 a 49,99 € invece di 69,99 €, permettendoti di recuperare tutti i capitoli principali della serie. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Tutta la serie in un'unica collezione

Questa collezione include i seguenti giochi:

  • Life is Strange
  • Life is Strange: Before the Storm
  • Life is Strange 2
  • Life is Strange: True Colors
  • Life is Strange: Double Exposure
La serie TV di Life is Strange ha trovato le attrici di Max e Chloe La serie TV di Life is Strange ha trovato le attrici di Max e Chloe

Potrai quindi recuperare i principali capitoli della serie, partendo dal primo con le amate protagoniste Max Caulfield e Chloe Price. Si tratta di avventure narrative con elementi sovrannaturali ma anche dinamiche estremamente realistiche. Può essere l'occasione perfetta per scoprire queste storie prima di Life is Strange: Reunion, prossimo capitolo che vedrà il ritorno di alcuni personaggi molto amati. Specifichiamo, tuttavia, che True Colors e Life is Strange 2 presentano trame completamente differenti e con personaggi che non incontrerete negli altri titoli.

Le Offerte di Primavera sono valide dal 10 al 16 marzo e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

