Recupera tutta la serie di Life is Strange con questa collezione per PS5 in sconto su Amazon

Su Amazon è disponibile Life is Strange Collection per PS5 a 49,99 € invece di 69,99 €, permettendoti di recuperare tutti i capitoli principali della serie. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Tutta la serie in un'unica collezione

Questa collezione include i seguenti giochi:

Life is Strange

Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange 2

Life is Strange: True Colors

Life is Strange: Double Exposure

Potrai quindi recuperare i principali capitoli della serie, partendo dal primo con le amate protagoniste Max Caulfield e Chloe Price. Si tratta di avventure narrative con elementi sovrannaturali ma anche dinamiche estremamente realistiche. Può essere l'occasione perfetta per scoprire queste storie prima di Life is Strange: Reunion, prossimo capitolo che vedrà il ritorno di alcuni personaggi molto amati. Specifichiamo, tuttavia, che True Colors e Life is Strange 2 presentano trame completamente differenti e con personaggi che non incontrerete negli altri titoli.

Le Offerte di Primavera sono valide dal 10 al 16 marzo e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.