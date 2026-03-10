Se ami i picchiaduro, Fatal Fury: City of the Wolves Special Edition per Xbox è in sconto su Amazon

Su Amazon è disponibile Fatal Fury: City of the Wolves Special Edition per Xbox Series X a 19,99 € invece di 59,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.