Se ami i picchiaduro, Fatal Fury: City of the Wolves Special Edition per Xbox è in sconto su Amazon

Su Amazon è disponibile Fatal Fury: City of the Wolves Special Edition per Xbox Series X
Una degna evoluzione del suo predecessore
Come anticipato, si tratta della Special Edition, con i seguenti contenuti:
- Gioco base
- Season Pass 1
- DLC personaggio 1 "ANDY BOGARD"
- DLC personaggio 2 "KEN", Arene aggiuntive
- DLC personaggio 3 "JOE HIGASHI"
- DLC personaggio 4 "CHUN-LI"
- DLC personaggio 5 "Mr. BIG" (inizio 2026)
Per chi non lo sapesse, si tratta del seguito di Mark of the Wolves. Troverai un roster ricco e diversificato per intrattenerti a lungo, con un innovativo sistema REV che ti permetterà di sfruttare un'ampia gamma di attacchi speciali. Inoltre, sono presenti due modalità di controllo per un'esperienza adatta ad ogni esigenza: Arcade o Smart.
I giocatori troppo esigenti dovrebbero sapere che tecnicamente lascia a desiderare rispetto alla concorrenza, ma nel complesso si tratta di un gioco che consigliamo assolutamente: è una degna evoluzione del suo predecessore e meccanicamente è solidissimo. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.