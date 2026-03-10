0

Se ami i picchiaduro, Fatal Fury: City of the Wolves Special Edition per Xbox è in sconto su Amazon

Tra le Offerte di Primavera di Amazon troviamo Fatal Fury: City of the Wolves Special Edition per Xbox Series X. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/03/2026
Fatal Fury: City of the Wolves Special Edition
Fatal Fury: City of the Wolves
Fatal Fury: City of the Wolves
Articoli News Video Immagini

Su Amazon è disponibile Fatal Fury: City of the Wolves Special Edition per Xbox Series X a 19,99 € invece di 59,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una degna evoluzione del suo predecessore

Come anticipato, si tratta della Special Edition, con i seguenti contenuti:

  • Gioco base
  • Season Pass 1
  • DLC personaggio 1 "ANDY BOGARD"
  • DLC personaggio 2 "KEN", Arene aggiuntive
  • DLC personaggio 3 "JOE HIGASHI"
  • DLC personaggio 4 "CHUN-LI"
  • DLC personaggio 5 "Mr. BIG" (inizio 2026)

Per chi non lo sapesse, si tratta del seguito di Mark of the Wolves. Troverai un roster ricco e diversificato per intrattenerti a lungo, con un innovativo sistema REV che ti permetterà di sfruttare un'ampia gamma di attacchi speciali. Inoltre, sono presenti due modalità di controllo per un'esperienza adatta ad ogni esigenza: Arcade o Smart.

I giocatori troppo esigenti dovrebbero sapere che tecnicamente lascia a desiderare rispetto alla concorrenza, ma nel complesso si tratta di un gioco che consigliamo assolutamente: è una degna evoluzione del suo predecessore e meccanicamente è solidissimo. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Se ami i picchiaduro, Fatal Fury: City of the Wolves Special Edition per Xbox è in sconto su Amazon