L'ultimo trailer di Fatal Fury: City of the Wolves accusato di essere fatto con l'IA, mod lascia in segno di protesta

Fatal Fury: City of the Wolves è di nuovo al centro delle polemiche, questa volta non per qualche aggiunta di pessimo gusto al roster dei combattenti , ma per il trailer della nuova stagione , che secondo molti osservatori sarebbe stato realizzato in parte con l'intelligenza artificiale . Peccato che questo picchiaduro non riesca a trovare la pace che gli serve per mostrare le sue tante qualità.

Tanta IA

Comunque sia, la Stagione 2 di Fatal Fury: City of the Wolves uscirà il 22 gennaio e il nuovo trailer mostra alcuni dei combattenti che entreranno a far parte del roster. Ciò che ha irritato molti utenti è il fatto che parte delle sequenze pare essere stata realizzata con l'IA, data la scarsissima qualità.

Alcuni hanno persino ipotizzato che anche la voce narrante potrebbe essere stata realizzata con l'intelligenza artificiale. Molti hanno sottolineato che, vista la proprietà saudita della compagnia, i soldi per fare qualcosa di meglio non dovrebbero mancare, come questo commento su YouTube: "Con tutti quei soldi sauditi, non riescono a pagare qualcuno due spicci per fare roba vera".

"Sono davvero deluso dal fatto che SNK abbia usato l'intelligenza artificiale generativa per il trailer di Fatal Fury." Ha scritto un utente su Blusky, aggiungendo: "Oltre al fatto che il gioco riceve soldi sauditi macchiati di sangue, non posso in buona coscienza acquistarlo. SNK ha o aveva artisti davvero validi e ricorrere all'IA è semplicemente incomprensibile"

La reazione negativa è stata così forte che un moderatore, presente sul server Discord ufficiale di SNK da sei anni, ha deciso di lasciare il suo ruolo in segno di protesta.

SNK non ha né confermato né smentito l'uso dell'IA nel trailer, ma alcune immagini mostrano chiaramente che c'è qualcosa di strano in diverse sequenze.