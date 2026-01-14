Fatal Fury: City of the Wolves annuncia i personaggi della Season 2

SNK ha annunciato i personaggi della Season 2 di Fatal Fury: City of the Wolves, con un nuovo combattente in arrivo ogni mese da gennaio a giugno e quattro nomi già rivelati: si tratta di Kim Jae Hoon, Nightmare Geese, Blue Mary e Wolfgang Krauser.

Kim Jae Hoon, introdotto per la prima volta in Garou: Mark of the Wolves, è uno dei figli del celebre Kim Kaphwan e possiede la capacità di controllare il fuoco per dar vita a colpi tanto spettacolari quanto devastanti: farà il proprio debutto fra pochi giorni, per la precisione il 22 gennaio.

Seguiranno quindi a febbraio Nightmare Geese, versione "oscura" di Geese Howard; a marzo Blue Mary, che a quanto pare vedremo con indosso un nuovo costume; ad aprile il potentissimo Wolfgang Krauser; e infine, a maggio e giugno, due personaggi ancora avvolti dal mistero.

Certo, uno dei due pare sia già stato rivelato e il suo arrivo segna una collaborazione inedita ed entusiasmante per la serie SNK, che ospiterà per la prima volta il Successore della Divina Scuola di Hokuto, Kenshiro Kasumi.