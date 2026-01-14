Fatal Fury: City of the Wolves annuncia i personaggi della Season 2

SNK ha annunciato i personaggi della Season 2 di Fatal Fury: City of the Wolves, con un nuovo combattente in arrivo ogni mese da gennaio a giugno e quattro nomi già rivelati: si tratta di Kim Jae Hoon, Nightmare Geese, Blue Mary e Wolfgang Krauser.
Kim Jae Hoon, introdotto per la prima volta in Garou: Mark of the Wolves, è uno dei figli del celebre Kim Kaphwan e possiede la capacità di controllare il fuoco per dar vita a colpi tanto spettacolari quanto devastanti: farà il proprio debutto fra pochi giorni, per la precisione il 22 gennaio.
Seguiranno quindi a febbraio Nightmare Geese, versione "oscura" di Geese Howard; a marzo Blue Mary, che a quanto pare vedremo con indosso un nuovo costume; ad aprile il potentissimo Wolfgang Krauser; e infine, a maggio e giugno, due personaggi ancora avvolti dal mistero.
Certo, uno dei due pare sia già stato rivelato e il suo arrivo segna una collaborazione inedita ed entusiasmante per la serie SNK, che ospiterà per la prima volta il Successore della Divina Scuola di Hokuto, Kenshiro Kasumi.
Un importante rilancio
Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Fatal Fury: City of the Wolves segna un importante rilancio per il picchiaduro a incontri di SNK, che ha fatto davvero tanta strada dagli esordi a oggi eppure sembra ancora godere di una grande popolarità fra gli appassionati.
Come detto, l'appuntamento con l'inizio della Season 2 di Fatal Fury: City of the Wolves è fissato al 22 gennaio con l'arrivo di Kim Jae Hoon.