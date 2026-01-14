No Rest for the Wicked: il grosso update Together è in arrivo, ecco il trailer sul multiplayer

L'aggiornamento è stato messo a disposizione in beta già alla fine del 2025, ma ora è disponibile per tutti i giocatori della versione in accesso anticipato di No Rest for the Wicked su PC.

L'update Together porta con sé il multiplayer cooperativo , che introduce delle novità importanti sul fronte dal gameplay, consentendo un approccio alquanto diverso all'azione e trasformando dunque tutta l'esperienza del gioco.

Moon Studios ha pubblicato oggi un nuovo trailer di No Rest for the Wicked incentrato sul grosso aggiornamento Together in arrivo la prossima settimana, con lancio fissato per il 22 gennaio su PC, all'interno della versione ancora in accesso anticipato.

Un'avventura per quattro

L'aggiornamento Together "reimmagina il gioco multiplayer cooperativo tradizionale degli attuali ARPG e MMORPG", dice Moon Studios nel comunicato dedicato, "Consentendo fino a quattro giocatori di condividere un reame libero e persistente, senza la necessità che un host sia effettivamente online".

Ora il gioco consente di prendere parte all'azione in gruppi di massimo quattro giocatori, con la possibilità di ottenere ricompense condivise per tutto il party.

Anche i nemici reagiranno in maniera differente all'approccio multiplayer, alzando il livello di sfida in modo da dare origine a battaglie predisposte per attacchi di gruppo, dunque non si tratta semplicemente di avere un po' di aiuto in più a disposizione, ma tutto il gameplay si struttura sulla base del multiplayer.

Oltre al sistema di combattimento, anche le altre caratteristiche del gameplay ora prevedono l'azione cooperativa, come la possibilità di condividere la costruzione e la gestione di edifici e il prendere parte ad attività secondarie come la pesca.

Si tratta dunque di un nuovo aggiornamento maggiore che prosegue l'evoluzione di No Rest for the Wicked nel 2026, quasi a due anni di distanza dal lancio in accesso anticipato, avvenuto nell'aprile del 2024.

Non c'è ancora una data di uscita per la versione 1.0 del gioco, nel frattempo continua ad aggiornarsi dopo The Breach e in attesa di capire quando arriverà su console, con la possibilità che possa arrivare prima su PS5 e poi su Xbox e Switch 2.