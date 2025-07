No Rest for the Wicked potrebbe non uscire su Xbox, dove non c'è più mercato per i giochi a pagamento

Thomas Mahler, il capo di Moon Studios, ha dichiarato che No Rest for the Wicked , gioco di ruolo d'azione con elementi soulslike, potrebbe saltare Xbox completamente. In che sens0? Facile: potrebbe non essere pubblicato sulla console di Microsoft. Il motivo? Le condizioni attuali del mercato della console . Nello stesso messaggio ha parlato di una potenziale versione Nintendo Switch 2, non annunciata in precedenza.

Le condizioni di mercato

"Date le attuali condizioni del mercato, nel futuro potremmo lanciare [No Rest for the Wicked] su PlayStation 5 e, potenzialmente, su Nintendo Switch 2," ha scritto Mahler, per poi aggiungere: "Dovremo parlare di alcune cose con Microsoft per capire cos'abbia senso fare su Xbox."

Da notare che, attualmente, No Rest for the Wicked è già giocabile su Xbox, tramite l'applicazione di cloud gaming GeForce Now. Chiaramente bisogna giocare in cloud la versione PC, ma è comunque un'esperienza fruibilissima.

Le condizioni di mercato di cui parla Mahler, riguardano la difficoltà di vendere giochi a prezzo pieno sulle console di Microsoft, a causa del Game Pass, come spiegato da diversi sviluppato in passato.