No Rest for the Wicked ha ricevuto oggi il grosso aggiornamento The Breach, vediamo le novità

Gli sviluppatori di Moon Studios hanno pubblicato "The Breach", un grosso aggiornamento per la versione in accesso anticipato di No Rest for the Wicked che aggiunge tanti nuovi contenuti, tra cui aree inedite, storie, archetipi di armi, nemici e molto altro ancora.

Il lancio dell'aggiornamento è stato accompagnato da un messaggio di Thomas Mahler, CEO e creative director di Moon Studios, che recita: "Siamo incredibilmente entusiasti di pubblicare finalmente il nostro aggiornamento 'The Breach' per No Rest for the Wicked! Il nostro team ha lavorato senza sosta dall'ultimo aggiornamento maggiore e non potremmo essere più entusiasti di incontrarvi ancora una volta a Isola Sacra. Questo aggiornamento è ricco di nuovi contenuti, miglioramenti della qualità della vita e caratteristiche che la nostra community ci ha chiesto. Con The Breach, siamo un passo più vicini a consegnare il tipo di capolavoro di gioco che i nostri fan si aspettano da Moon Studios".