I nuovi dati di vendita di Prince of Persia The Lost Crown sono ottimi, la serie torna in vita

Ubisoft ha annunciato che Prince of Persia The Lost Crown ha raggiunto la bellezza di 2 milioni di giocatori . Stiamo parlando di un metroidvania di pregevolissima fattura, molto amato da chi ci ha giocato. L'annuncio è stato anche l'occasione per un'altra notizia bomba: la serie è viva e vegeta e possiamo aspettarci importanti novità per il futuro.

Si sta riscaldando

"Ben oltre i 2 milioni di giocatori, fino adesso", ha scritto l'account ufficiale della serie su X, annunciando poi: "Avete resuscitato la leggenda. Il Principe è tornato e, credeteci, si è appena riscaldato."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Da sottolineare che si parla di "giocatori" e non di "vendite" perché Prince of Persia The Lost Crown è giocabile anche tramite abbonamento a Ubisoft+, il servizio proprietario dell'editore. Non sappiamo quanti abbonati conti, ma l'annuncio fa capire che il dato viene considerato soddisfacente.

La serie Prince of Persia era stata data per morta proprio a causa delle vendite di Prince of Persia The Lost Crown, che sembravano non aver soddisfatto Ubisoft, tanto che il team che lo ha realizzato, Ubisoft Montpellier, è stato ridimensionato pesantemente circa sei mesi fa, tanto da far parlare di chiusura.

Rimane da capire chi si occuperà ora della serie, visto che molti di quelli che hanno sviluppato Prince of Persia The Lost Crown sono stati assegnati su altri progetti. In realtà attualmente ci sono almeno due progetti legati alla serie creata da Jordan Mechner in ballo: The Rogue Prince of Persia, un roguevania alla Dead Cells con protagonista il famoso principe, attualmente in accesso anticipato, e il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del tempo, sparito da anni dai radar.