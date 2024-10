Ubisoft risponde alle voci sulla chiusura del team di Prince of Persia, e conferma in parte le informazioni

Ubisoft ha risposto alle recenti voci sullo smantellamento del team interno di Prince of Persia: The Lost Crown in seguito ai risultati poco convincenti del gioco, di fatto confermando in buona parte le informazioni che erano emerse in precedenza, pur ribadendo di sapere che i fan hanno a cuore la serie in questione.

Dopo la pubblicazione del report di Origami di ieri, che parlava dello smantellamento del team e di un seguito negato dai piani alti, Ubisoft è stata contattata dal portale britannico e ha risposto alla richiesta, in effetti confermando che il team è stato riassorbito all'interno della compagnia con i vari membri messi al lavoro su altri progetti.

Gli sviluppatori di Prince of Persia: The Lost Crown sono ancora tutti attivi presso Ubisoft Montpellier, ma stanno lavorando a progetti diversi: di fatto, comunque, non ci sono stati tagli di organico, solo uno spostamento su altri lavori.