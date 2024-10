Pare che Prince of Persia The Lost Crown abbia fallito: team smantellato e seguito negato dai piani alti

Prince of Persia The Lost Crown è stato apprezzato da critica e pubblico, ma purtroppo questo "pubblico" non è stato abbastanza. Tramite un nuovo report di un noto giornalista francese, "Gautoz", scopriamo che il team di Ubisoft Montpellier che ha lavorato al gioco è stato smantellato e che la possibilità di lavorare a un seguito è stata negata.

I dettagli del report su The Lost Crown

In un riassunto del video offerto da un utente di ResetEra in lingua inglese viene spiegato cosa è riportato nel video in francese di Gautoz, che potete trovare qui sotto.

L'utente segnala che "internamente, il destino del gioco era già stato deciso poche settimane dopo la pubblicazione, era chiaro in primavera che dopo aver pubblicato alcuni DLC ed elementi cosmetici sarebbe stata la fine."

"Alcuni membri del team di sviluppo si sono battuti per ottenere il via libera a un sequel, ma non è stato così, poi hanno spinto per due espansioni sperando che questa volta avrebbe funzionato, ma non è stato così perché Ubisoft aveva bisogno di più personale per aiutare in altri progetti che avevano un potenziale di vendita migliore. Con le vendite di The Lost Crown che erano state inferiori alle aspettative per la società" non c'era possibilità di un via libera.

"Un'altra giustificazione che il team di sviluppo ha ricevuto dai piani alti è stata che pubblicare un sequel per il gioco avrebbe cannibalizzato le vendite a lungo termine del primo gioco."

Un altro gioco della saga da poco pubblicato è The Rogue Prince of Persia.