Quanto ha venduto Prince of Persia: The Lost Crown? Lo rivela un curriculum

Quanto ha venduto Prince of Persia: The Lost Crown? Tempo fa Ubisoft ha parlato di un milione di copie, ma dal curriculum di un associate marketing director della casa francese arrivano dati più precisi.

Si parla infatti di oltre 1,3 milioni di copie vendute durante il primo anno: numeri magari non astronomici rispetto a quelle che erano le aspettative del publisher, ma probabilmente compatibili con i tratti di un progetto profittevole.

Considerando anche il fatto che si trattava fondamentalmente di un reboot del franchise al suo primo episodio, The Lost Crown poteva senz'altro contare su di un grande potenziale; ma a quanto pare Ubisoft non esplorerà queste possibilità in futuro... a meno di un ripensamento.

Di certo questi dati innescheranno nuovamente una discussione su cosa sia oggi un videogioco di successo, sull'incidenza dei costi produttivi rispetto all'eventuale pareggio dei conti e sulla legittimità di determinate aspettative, specie in tempi difficili come questi.