Le presunte vendite di Prince of Persia The Lost Crown spuntano online: è giusto parlare di fallimento per voi?

Prince of Persia: The Lost Crown è tornato al centro dell'attenzione per un report giornalistico che ha svelato che Ubisoft ha deciso di non dare il via libera ai piani per un seguito (o anche solo delle espansioni), spostando gli sviluppatori su altri progetti.

Il tutto è stato in buona parte confermato da Ubisoft stessa. Agli occhi di tutti il motivo di queste scelte è ovvio: il gioco non ha venduto un numero sufficiente di copie, dove con "sufficiente" si fa riferimento alle aspettative dettate dai costi di sviluppo e alle potenzialità di creare una nuova sotto-saga per il franchise di Prince of Persia.

Esattamente però quanto avrebbe venduto Prince of Persia: The Lost Crown? Non abbiamo un numero ufficiale, ma arriva da Tom Henderson (tramite Insider Gaming) un numero preciso.