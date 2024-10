"Pay to hear" sembra la nuova frontiera degli FPS competitivi con Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 include una funzione che i fan hanno rapidamente denominato "Pay to hear" (letteralmente "paga per ascoltare"). Si tratta in breve di un sistema di terze parti interno al gioco che permette di sfruttare una versione potenziata dell'audio dello sparatutto... se si pagano 20 dollari.

Precisamente, esiste una versione di prova gratuita, ma poi è necessario pagare per usare questo sistema audio potenziato per cinque anni. Considerando che difficilmente il lato multigiocatore di Black Ops 6 durerà più di cinque anni, possiamo anche considerare questa spesa come una tantum.