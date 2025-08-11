Battlefield 6 può davvero battere Call of Duty? È questa la domanda che tutti gli appassionati di videogiochi si pongono, ormai da qualche settimana. Certo, sulle prime nessuno considerava la vittoria dello sparatutto prodotto da Electronic Arts come una possibilità concreta, ma le cose sono cambiate.

In primo luogo perché l'open beta di Battlefield 6 sta facendo sfaceli su Steam, nelle scorse ore ha superato il mezzo milione di giocatori contemporanei e pare che questi numeri siano destinati a crescere ulteriormente da qui al termine dei test, che sono stati accolti con grandissimo entusiasmo.

In secondo luogo perché ogni dichiarazione degli sviluppatori e ogni funzionalità implementata sembrano perseguire un unico obiettivo: soddisfare le richieste dei giocatori e mettere a loro disposizone un'esperienza davvero completa, rifinita e attenta ai minimi dettagli.

Un approccio, quello seguito dai Battlefield Studios, che è stato applicato sia alla campagna single player, che farà il proprio trionfale ritorno con questo episodio; sia, soprattutto, al comparto multiplayer, il vero terreno in cui si consumerà la battaglia fra Electronic Arts e Activision.