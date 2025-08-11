Leggende Pokémon: Z-A sarà giocabile ai Campionati Mondiali Pokémon con una demo

The Pokémon Company e Nintendo hanno confermato che gli Allenatori e gli spettatori dei Campionati Mondiali Pokémon, che si svolgeranno tra il 15 e il 18 agosto, potranno provare in anteprima Leggende Pokémon: Z-A grazie a una demo.
Di fatto si tratta della prima occasione per provare in anteprima il titolo prima del debutto su Nintendo Switch e Switch 2, in programma per il 16 ottobre, e di conseguenza è lecito aspettarsi pareri, feedback e nuove informazioni . Coloro desiderosi di giocare la demo dovranno ottenere un Nintendo Warp Pipe Pass, registrandosi tra l'11 e il 14 agosto sul sito ufficiale a questo indirizzo.
I dettagli della versione di prova
La pagina include anche una descrizione che svela approssimativamente i contenuti della demo. Questa offrirà una sezione ambientata di notte a Luminopoli, dove i giocatori dovranno inseguire Zygarde per la strada della città e affrontare un Mega Absol unendo le forze con un Lucario, prendendo nel frattempo familiarità con il nuovo sistema di combattimento basato su lotte in tempo reale.
"Vivi il nuovo sistema di combattimento in tempo reale in una serie di sfide tra Allenatori che si svolgono di notte a Luminopoli. Insegui Zygarde per le strade della città e unisciti a Lucario per affrontare il Mega Absol Ribelle in uno scontro epico e ricco d'azione! I pass sono disponibili fino a esaurimento, in ordine di arrivo!"
Sappiamo che questa demo sarà disponibile successivamente anche alla Gamescom di Colonia in programma tra il 20 e il 24 agosto, dunque ci sarà almeno un'altra occasione per provarla. Al momento non è chiaro se verrà successivamente pubblicata sull'eShop, ma solitamente le demo dei giochi della serie rimangono confinate a fiere videoludiche ed eventi organizzati da Nintendo e Pokémon Company.