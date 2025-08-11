Leggende Pokémon: Z-A sarà giocabile ai Campionati Mondiali Pokémon con una demo

The Pokémon Company e Nintendo hanno confermato che gli Allenatori e gli spettatori dei Campionati Mondiali Pokémon, che si svolgeranno tra il 15 e il 18 agosto, potranno provare in anteprima Leggende Pokémon: Z-A grazie a una demo.

Di fatto si tratta della prima occasione per provare in anteprima il titolo prima del debutto su Nintendo Switch e Switch 2, in programma per il 16 ottobre, e di conseguenza è lecito aspettarsi pareri, feedback e nuove informazioni . Coloro desiderosi di giocare la demo dovranno ottenere un Nintendo Warp Pipe Pass, registrandosi tra l'11 e il 14 agosto sul sito ufficiale a questo indirizzo.