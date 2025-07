Leggende Pokémon Z-A mostra le lotte in tempo reale in un breve video gameplay

Il sito ufficiale giapponese di Leggende Pokémon Z-A è stato aggiornato di recente, e tra le novità spicca una breve ma significativa sequenza di gameplay senza tagli, che mostra per la prima volta le nuove lotte in tempo reale introdotte in questo capitolo della serie.

A differenza dei tradizionali combattimenti a turni, qui Allenatori e Pokémon si muovono liberamente sul campo, con la possibilità di eseguire mosse in tempo reale, scegliere il momento giusto per attaccare o difendersi, e sfruttare la posizione e il raggio d'azione delle mosse per ottenere vantaggi strategici. Z-A in questo senso riprende la formula già vista in Leggende Pokémon Arceus e la evolve ulteriormente, eliminando del tutto la rigidità dei turni e le transizioni (seppur brevissime) tra esplorazione e combattimento.