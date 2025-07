L’app europea per l’età rischia di contraddire l’antitrust UE su Google, è già polemica?

L'Unione Europea sta sviluppando una nuova app open-source per Android pensata per la verifica dell'età online. L'obiettivo è permettere agli utenti di dimostrare la propria età ai servizi digitali salvaguardando al tempo stesso la privacy, offrendo agli Stati membri una base su cui costruire soluzioni personalizzate.

Attualmente l'app è solo un prototipo e non è pronta per l'uso in ambienti di produzione. Manca ancora di funzionalità di sicurezza fondamentali come l'offuscamento del codice e la protezione contro le manomissioni. Nonostante lo scopo dichiarato sia positivo, alcune delle scelte tecniche previste stanno sollevando forti polemiche e, ancora una volta, al centro della questione c'è Google.