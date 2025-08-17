ROG Astral RTX 5090 Dhahab: ASUS presenta la GPU da oltre 9.000 dollari, in vendita a Dubai

Il mondo delle schede grafiche di fascia alta ha appena accolto una delle proposte più esclusive (e costose) di sempre. Un rivenditore con sede a Dubai ha infatti messo in vendita le nuove ASUS ROG Astral RTX 5090 e RTX 5080 Dhahab Edition, due modelli che uniscono prestazioni da top di gamma a un design lussuoso caratterizzato dall'uso dell'oro.
La protagonista assoluta è la ROG Astral RTX 5090 Dhahab OC, proposta a un prezzo di circa 9.250 dollari. Una cifra che supera di gran lunga l'MSRP ufficiale, nonostante il rivenditore la presenti come scontata di più del 20%.
Design unico
La scheda presenta un design unico, con uno shroud che sfoggia silhouette di skyline, calligrafia araba e soprattutto 6,5 grammi di placcatura in oro, un dettaglio che da solo incide per circa 700 dollari sul prezzo finale.
A livello tecnico, la RTX 5090 Dhahab non offre differenze sostanziali rispetto al modello ROG Astral RTX 5090 OC: le frequenze di boost si attestano a 2.580 MHz, che possono arrivare fino a 2.610 MHz in modalità OC. In altre parole, si tratta di un pezzo da collezione per chi non ha limiti di budget, più che di un upgrade prestazionale.
Obiettivi e strategie
Accanto a questa scheda, ASUS ha reso disponibile anche la ROG Astral RTX 5080 Dhahab CORE OC, proposta a 2.589 dollari. Una cifra paradossalmente superiore al prezzo di listino di alcune RTX 5090, nonostante le specifiche inferiori. La scheda raggiunge un boost clock di 2.760 MHz (2.790 MHz in OC), e condivide con la sorella maggiore il medesimo design dorato e la placcatura in oro.
Al netto di quest'ultima, il prezzo reale si aggira intorno ai 1.900 dollari. Il lancio di queste edizioni speciali conferma la strategia di ASUS di proporre GPU che non puntano solo alle prestazioni, ma anche al prestigio e all'esclusività, con l'obiettivo di attrarre collezionisti e appassionati.