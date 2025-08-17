ROG Astral RTX 5090 Dhahab: ASUS presenta la GPU da oltre 9.000 dollari, in vendita a Dubai

Il mondo delle schede grafiche di fascia alta ha appena accolto una delle proposte più esclusive (e costose) di sempre. Un rivenditore con sede a Dubai ha infatti messo in vendita le nuove ASUS ROG Astral RTX 5090 e RTX 5080 Dhahab Edition, due modelli che uniscono prestazioni da top di gamma a un design lussuoso caratterizzato dall'uso dell'oro.

La protagonista assoluta è la ROG Astral RTX 5090 Dhahab OC, proposta a un prezzo di circa 9.250 dollari. Una cifra che supera di gran lunga l'MSRP ufficiale, nonostante il rivenditore la presenti come scontata di più del 20%.