Snapdragon 8 Elite Gen 6: Qualcomm resterà fedele al processo a 2nm di TSMC per i prossimi SoC top di gamma

Le indiscrezioni più recenti suggeriscono che Qualcomm continuerà ad affidarsi esclusivamente a TSMC per la produzione dei suoi prossimi chipset di punta, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro e Snapdragon 8 Elite Gen 6, entrambi attesi nel corso del 2026. Secondo fonti vicine alla filiera asiatica, i due SoC dovrebbero essere realizzati utilizzando il processo produttivo 2nm N2P di TSMC, una versione ulteriormente ottimizzata della tecnologia a 2 nanometri del colosso taiwanese.
Questa scelta indicherebbe che, almeno per il momento, Qualcomm non avrebbe ancora avviato trattative concrete con Samsung Foundry per la produzione di massa dei nuovi chip.
Ulteriori dettagli sulla produzione dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Pro
Secondo il noto leaker Digital Chat Station, i due nuovi SoC Qualcomm sarebbero identificati internamente dai codici SM8975 (Gen 6 Pro) e SM8750 (Gen 6). La roadmap attuale vedrebbe TSMC come unico partner produttivo, ma lo scenario potrebbe evolvere. In passato, infatti, Qualcomm avrebbe completato anche una versione dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 progettata per le linee Samsung a 2nm, con alcuni campioni già inviati per valutazioni interne.
Dal punto di vista economico, una strategia di dual sourcing potrebbe rivelarsi cruciale per Qualcomm. I costi di produzione dei chip di fascia altissima sono in costante aumento: si stima che lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 possa raggiungere i 280 dollari per unità, mentre il futuro Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sarebbe destinato esclusivamente agli smartphone Android premium proprio a causa dei costi elevati.
Quale indiscrezione tecnica sui Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Pro
Sul fronte tecnico, emergono anche i primi dettagli architetturali. Entrambi i nuovi chipset dovrebbero adottare una configurazione CPU "2 + 3 + 3", differente dallo schema "2 + 6" utilizzato dalle generazioni precedenti. È inoltre citata una GPU Adreno 850, anche se la versione standard del Gen 6 potrebbe integrare una soluzione grafica meno potente e rinunciare al supporto per LPDDR6 e UFS 5.0, riservati al modello Pro.
Ulteriori informazioni sono attese nei prossimi mesi, ma appare chiaro che la competizione tra TSMC e Samsung per conquistare Qualcomm è tutt'altro che conclusa. Rimaniamo in attesa di eventuali conferme e ricordiamo che, trattandosi di leak, queste info vanno prese con cautela.