Snapdragon 8 Elite Gen 6: Qualcomm resterà fedele al processo a 2nm di TSMC per i prossimi SoC top di gamma

Dal punto di vista economico, una strategia di dual sourcing potrebbe rivelarsi cruciale per Qualcomm. I costi di produzione dei chip di fascia altissima sono in costante aumento: si stima che lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 possa raggiungere i 280 dollari per unità , mentre il futuro Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sarebbe destinato esclusivamente agli smartphone Android premium proprio a causa dei costi elevati.

Secondo il noto leaker Digital Chat Station , i due nuovi SoC Qualcomm sarebbero identificati internamente dai codici SM8975 (Gen 6 Pro) e SM8750 (Gen 6) . La roadmap attuale vedrebbe TSMC come unico partner produttivo , ma lo scenario potrebbe evolvere. In passato, infatti, Qualcomm avrebbe completato anche una versione dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 progettata per le linee Samsung a 2nm, con alcuni campioni già inviati per valutazioni interne.

Quale indiscrezione tecnica sui Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Pro

Sul fronte tecnico, emergono anche i primi dettagli architetturali. Entrambi i nuovi chipset dovrebbero adottare una configurazione CPU "2 + 3 + 3", differente dallo schema "2 + 6" utilizzato dalle generazioni precedenti. È inoltre citata una GPU Adreno 850, anche se la versione standard del Gen 6 potrebbe integrare una soluzione grafica meno potente e rinunciare al supporto per LPDDR6 e UFS 5.0, riservati al modello Pro.

TSMC

Ulteriori informazioni sono attese nei prossimi mesi, ma appare chiaro che la competizione tra TSMC e Samsung per conquistare Qualcomm è tutt'altro che conclusa. Rimaniamo in attesa di eventuali conferme e ricordiamo che, trattandosi di leak, queste info vanno prese con cautela.