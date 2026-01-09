0

Yakuza 0 Director’s Cut per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Yakuza 0 Director's Cut per Nintendo Switch 2 al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 41%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/01/2026
Su Amazon è disponibile Yakuza 0 Director's Cut per Nintendo Switch 2 a 29,90 € rispetto al prezzo consigliato di 50,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 41%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Contenuti di Yakuza 0 Director’s Cut

Si tratta in questo caso dell'edizione definitiva della storia tanto acclamata. Questo gioco è ambientato nel Giappone degli anni '80, dove seguirai le vicende di Kazuma Kiryu e Goro Majima in un crime drama ricco di colpi di scena.

Potrai sperimentare diversi stili di combattimento in base alle tue preferenze. Sia Kiryu che Mahima hanno tre stili intercambiabili: potrai creare armi, frantumare crani a piacimento e dare vita a scazzottate con comandi facili da imparare. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito.

