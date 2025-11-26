Yakuza 0 verrà rimosso dai negozi digitali con l'arrivo della Director's Cut e anche i due Kiwami su Xbox

Trattandosi a tutti gli effetti di nuove versioni, che però sostituiscono le originali in tutto e per tutto, rappresentano di fatto dei rimpiazzi per le versioni precedenti, dunque il vecchio Yakuza 0 per PS4 e Xbox One non si troverà più sul mercato, almeno in digitale.

Si tratta di una manovra che abbiamo già visto accadere anche in altri casi con l'arrivo di versioni riviste e aggiornate dei giochi: di fatto, le Director's Cut vanno a sostituire le versioni originali , le quali in alcuni casi vengono totalmente rimosse dal mercato.

Con Yakuza 0 Director's Cut, la versione originale di Yakuza 0 verrà rimossa dai negozi digitali , e lo stesso sembra stia per accadere anche a Yakuza Kiwami 1 e 2, almeno per quanto riguarda le versioni Xbox sul Microsoft Store.

Il progresso che avanza

Abbiamo visto proprio oggi che Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2 si potranno aggiornare alle versioni PS5 e Xbox Series X|S con un programma di upgrade a pagamento, ma questo aspetto collaterale è emerso solo più di recente.

La deadline corrisponde proprio all'uscita della nuova versione di Yakuza 0, prevista arrivare l'8 dicembre sul mercato: in tale giorno, la versione originale cesserà di essere disponibile sugli store digitali.

Per il momento, rimaniamo in attesa di capire se anche la rimozione di Yakuza Kiwami 1 e Yakuza Kiwami 2 in versione originale sia confermata, e nel caso se sia prevista anche per le altre piattaforme, ma è possibile che sia questo il caso.